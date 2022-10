La pilota està d'enhorabona. Superades les dificultades de tot tipus, la Federació de Pilota Valenciana va organitzar el passat divendres la Gala de la Pilota, acte que no es celebrava des de l'any 2003. El Salón Plaza Mayor del Huerto de Santa María, al municipi d'el Puig, va servir de punt d'encontre dels diferents estaments del nostre esport autòcton. Jugadors i jugadores, professionals i aficionats, representants de clubs i escoles, familiars i amics, institucions, empreses i simpatitzants del món de la pilota gaudiren d'una vetlada entre amics i vells coneguts.

Prop de 400 persones es donaren cita al Huerto de Santa María d'el Puig per a gaudir d'un sopar de germanor i el lliurament dels Premis Anuals.

Durant la cita, els i les esportistes i entitats més destacats i destacades del curs 2021/22 van ser distingits pels seus mèrits a les diferents categories de premis. D'entre tots ells, junt als 'habituals' Puchol II o Victoria, va meréixer un reconeixement especial el Premi a la Trajectòria Esportiva, atorgat a Carlos Solaz Pradas, expilotari que ens va deixar al mes d'agost després de deixar un record inesborrable als aficionats assidus al trinquet de Pelayo i a la pilota en general.

Els Premis Anuals recuperen el seu context

El punt central de la Gala de la Pilota 2022 van ser, com és de justícia, els Premis Anuals, que enguany tornaven a gaudir del seu context de festa i celebració. En total, 15 jugadors i jugadores, ajuntaments, escoles, clubs, institucions i empreses van ser reconeguts com els més destacats de la temporada 2021/22 a les diferents categories dels guardons.

Els ajuntament van ser els primers en rebre la distinció. Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer, va pujar a l'escenari acompanyat de Carlos Mazón, president de la Diputació d'Alacant. Pedreguer és seu de una de les escoles de tecnificació de la província, alberga jornades dels Jocs Esportius i també partides de l’elit de raspall femení.

L'Ajuntament de l'Eliana, segon dels guardonats, també col·labora en les Escoles de Tecnificació com a seu del programa de perfeccionament d’Escala i Corda. Vicente Zaragoza, alcalde, i Concha Montaner, regidora d'Esports, reberen el guardó de mans del propi Carlos Mazón.

Les instal·lacions de l'Ajuntament de Tavernes Blanques alberguen cada any diferents events de pilota: entrenaments de les seleccions, seu de les competicions dels Jocs Esportius de One Wall i Frontó i diferents trobades. Ana Belén Giner, vicepresidenta de la FPV i seleccionadora, va lliurar el premi a Mari Carmen Marco, alcaldessa, i Benito Vilena, regidor d'Esports.

Pel que fa a l'Ajuntament de Xert, aquesta xicoteta població de la comarca del Baix Maestrat alberga tots els anys els Jocs Esportius així com el campionat autonòmic de Frare, una modalitat que estava pràcticament desapareguda. Susana Sanz i Silvia Cuartiella, alcaldessa i regidora d'Esports, s'emportaren el guardó de mans del vicepresident de la FPV Rafa Vidal.

El premi de promoció Paco Cabanes 'El Genovés' va ser per a l'Escola de Pilota de Gata de Gorgos i el Club de Pilota Borriol, per la recuperació de la pràctica de la pilota als municipis, gràcies al treball dels clubs locals i el recolzament institucional i dels aficionats.

Dins del capítol de jugadors i jugadores, Irene de Massamagrell va repetir com a millor jugadora jove de raspall, després d'haver sigut campiona de la Copa Diputació d’Alacant d’elit de raspall femení i disputar les semifinals del Individual CaixaBank. En xics, el premi va ser per a Iván d'Ontinyent, campió de la Copa Caixa Popular professional. El premi al millor jugador jove d'escala i corda tingué com a protagonista a Diego d'Onda, que als seus 19 anys ja va jugar la final del Trofeu Diputació d'escala i corda professional. Ximo López, secretari autonòmic de Cultura i Esport; Andrés Campos, diputat d'Esports de la Diputació de València; i Josep Miquel Moya, director general de l'Esport de la Generalitat Valenciana, acompanyaren als premiats.

Els títols als millors jugadors i jugadora també van ser per a 'vells coneguts'. Victoria Díez, que hores després s'apuntava el seu cinqué Individual CaixaBank de raspall femení, va ser reconeguda per haver alçat ara fa un any la 'Feninde'. Tonet Ordiñana, del Genovés, també va guanyar el fris grec després de sumar el seu tercer Individual de raspall consecutiu. Pel que fa a Xavi Puchol, el de Vinalesa no va ser menys i també conquistà el seu cinqué Individual i la Feninde. En els tres casos, els tres van ser indiscutibles mereixedors del guardons com a millors esportistes de l'any, lliurats respectivament per Jaime Casas, director d'Institucions de CaixaBank; Vicent Mompó, diputat provincial de la Diputació de València; i Paco Alòs, director de Relacions Socials i Institucionals de Caixa Popular.

Com a institucions, el premi a la tasca de promoció va recaure en aproop! telecom, patrocinadora dels campionats autonòmics de raspall. José Luis López, president d'honor de la FPV, lliurà el premi a Ricardo Escribá, director comercial d'aproop!. Per la seua part, el premi a la promoció i suport a la base va ser per a la Fundación Trinidad Alfonso, que cada any recolza el programa de perfeccionament de tecnificació i CESPIVA. Juanmi Gómez, director de la FTA, s'emportà el premi de mans de Ximo López.

Però, sense dubte, el moment més emotiu va arriba amb el premi a la trajectòria esportiva, adjudicat a títol pòstum a Carlos Solaz Pradas, que va faltar al mes d'agost. Va ser un dels més grans jugadors professionals que ha donat la ciutat de Valencia i el trinquet de Pelayo amb més de 20 anys entre els millors jugadors de la seua època. El seu fill Carlos i el seu nebot Curro reberen el guardó de mans del president de la Federació, José Daniel Sanjuán, en mig d'una gran ovació per part dels assistents.