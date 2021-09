El XXX aniversari del Dia de la Pilota va viure dimecres un dels moments més destacats amb el lliurament dels Premis Anuals de la Federació de Pilota Valenciana, en un acte en el qual es donaren cita els esportistes, clubs, escoles, administracions i patrocinadors que enguany han sigut distingits per la seua tasca en favor de la pilota.

José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, juntament amb diversos membres de la seua Junta Directiva, exercí com a amfitrió en una cita en la que estigueren presents Vicent Marzà, conseller d'Educació, Cultura i Esport; Alejandro García, subdirector de la Fundació Esportiva Municipal de València; Joan Alepuz, president de Fundació per la Pilota Valenciana; i Alberto Soldado, president de la Confederació Internacional de Joc de Pilota a Mà.

Per a Sanjuán, es va tractar d'una vesprada-nit "de sentiments i orgull", com a preludi d'onze dies "d'esdeveniments de promoció per als més menuts, les dones, el món faller, l'esport adaptat i una representació del col-lectiu de menors tutelats per la Generalitat. També es disputaran les Supercopes de totes les modalitats i s'entregaran els premis dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, entre altres actes", destacà.

Per la seua banda, Vicent Marzà subratllà l'increment del nombre de practicants de pilota: "24.000 xiquets i xiquetes han participat en més de 600 escoles i instituts amb el programa Pilota a l'Escola. Hem traspassat fronteres, com la incorporació de les dones; hem passat de 22 a 240 xiques federades. No és prou, hem de fer que siguen més, i que els professionals puguen tindre les condicions per a poder exercir la seua professió". També va anunciar que la Generalitat està treballant en un reconeixement a la figura de Francesc Cabanes 'Genovés': "Estem preparant un homenatge com toca i esperem que tot el món s'unisca".

Premis Anuals 2021

-Millor Jugador Raspall Professional: Tonet Ordiñana 'Tonet IV'.

-Millor Jugador Jove de Raspall Professional: Vicent Sendra.

-Millor Jugador Escala i Corda Professional: Xavier Puchol 'Puchol II'.

-Millor Jugador Jove d'Escala i Corda Professional: Álvaro Gimeno.

-Millor Jugadora d’Elit: Victoria Díez.

-Millor Jugadora Jove: Irene Badia.

-Premi promoció esportiva: Ajuntament de Massalfassar.

-Premi Francesc Cabanes "Genovés":

--Escola de Pilota d’Almenara.

--Escola de Pilota de Nàquera.

--CPV Crevillent.

-Premi a la tasca de promoció dels mitjans de comunicació: ADN Valencià.

-Premi a la promoció i suport a la base: Edicom.

-Premi a la trajectòria esportiva: Lemay Estrada Arce.

-Premi Manuel Tarancón: Francesc Cabanes Pastor ‘Genovés’ (a títol pòstum).