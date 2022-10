Després que la modalitat de raspall haja sigut la gran protagonista la setmana passada amb la conclusió de les Copes, ara és l’hora dels escaleters. El calendari ara es centra en les finals de la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda i la IV Copa 2 Caixa Popular.

La primera cita serà el pròxim divendres amb una jornada doble de pilota. El trinquet de Pelayo decidirà no sols a campions sinó també al millor equip que ca caure a les semifinals de la Copa de les figures consagrades.

En este cas, les formacions representatives de Dénia, amb Francés i Félix, i de Murla, amb Giner i Jesús, es veurien les cares per a determinar al millor classificat d’ambdós combinats dins de la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda amb el consegüent premi econòmic.

Una situació que no ocorre amb la IV Copa 2 Caixa Popular d’escala i corda, ja que el tercer lloc és per a la parella d’Alejandro i Guillermo, en tindre un millor coeficient de tantejos a les semifinals sobre Carlos Donat i Hilari.

Unes eliminatòries que va deixar com a finalistes a Mario i Carlos, així com a Héctor de Sueca i Bueno. Els primers van superar a Alejandro i Guillermo per 60-55, mentre que els segons van desfer-se de Carlos Donat i Hilari per 60-50. Així, el trinquet de Pelayo determinarà al conjunt campió de la IVCopa 2 Caixa Popular d’escala i corda. Un format que repeteix el de la setmana anterior, també amb la gran final de la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda. Els protagonistes es traslladaran al trinquet de Vilamarxant, el pròxim dissabte, des d’on hi haurà un equip que alce el trofeu.

Este privilegi recau sobre els combinats de Montserrat, amb Marc i Santi, i Benidorm, amb Soro III i Nacho. Els de la Ribera Alta van obtenir el bitllet en deixar fora a Francés i Félix per 60-40. Pel que respecta als de la Marina Baixa, el 60-45 davant Giner i Jesús va ser la porta que els va obrir el camí a la final.