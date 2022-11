El Campionat Mà a Mà es va traslladar ahir fins a la Pobla de Vallbona per a encetar la fase regular del Grup A, on van debutar els seus quatre components. En la primera partida, Giner va superar Pere Roc II per 60-45. A continuació, Puchol II es va imposar a Francés per 60-50.

El duel inicial va ser una lliçó de com s’han de plantejar les partides mà a mà. Va ser una batalla tècnica plena d’accions encertades que bàsicament tenien per objectiu castigar la mà menys bona del contrari de totes les maneres possibles. Ambdós també van destacar en el joc d’aire i en les ganes per encarar-se a la galeria. No solament això, tant Giner com Pere Roc II van fer restades impossibles a moltes de les rematades de l’altre. La partida va transcórrer igualada i sumant principalment al dau. Giner va guanyar per detalls i perquè Pere Roc II li va regalar alguns quinzes tirant la pilota per terra. En la segona partida, Puchol II i Francés van jugar a ràfegues, per impulsos. Encara que com la qualitat d’ambdós és tanta, també es va veure molt de nivell. En este cas van optar més per esperar la pilota al fons del trinquet i des d’ací dominar a l’altre, tot i que també hi hagué colps d’aire avançant la posició, però menys. A Puchol II li va costar trobar les bones sensacions i hagué de remuntar un 25-40 en contra. Després de la igualada a 40, amb moltes complicacions, el de Vinalesa va créixer en rendiment i seguretat. Així i tot, el número u va patir per a superar al de Petrer, que amb iguals a 50 va fer alguna concessió en pilotes que van pegar en la corda o que no va restar amb la solvència d’adés, la qual cosa li va atorgar el triomf a Puchol II. LA PISSARRA Dimarts 15 de novembre| 18.30 h Trinquet d’Oliva - Moltó i Lorja - Vicent i Murcianet Dimecres 16 de novembre | 17.00 h Trinquet de Guadassuar - Marc - Salva Palau Dimecres 16 de novembre | 18.30 h Trinquet de Guadassuar - De la Vega - José Salvador Dijous 17 de novembre | 16.30 h Trinquet Pelayo de València - Puchol II - Pere Roc II