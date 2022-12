El trinquet d’Ontinyent va acollir el passat cap de setmana les finals del Campionat Autonòmic de raspall parelles - Trofeu Diputació de València - Gran Premi aproop! Telecom. Un dissabte i diumenge que ha albergat deu finals de deu categories, amb una bona entrada de públic en cadascuna d’elles a la canxa ontinyentina.

La final de Primera femenina ja es va decidir fa unes setmanes en favor del club de Bicorp. Aquest cap de setmana, en Primera masculina la victòria també ha caigut del costat de Bicoroliva Bicorp A amb Víctor i Borja. No van donar treva a la dupla del Family Cash Alzira A, amb Edu i Dani. Els de la Canal de Navarrés van aconseguir un 25 per cap, aconseguint altre campionat autonòmic de parelles.

En Segona femenina, el duel entre Justo Ballester Meliana A i Ajuntament de Beniparrell B va caure del costat de les del conjunt de l’Horta Nord. Aina i Àngela es van desfer de Paula i Noelia per 25 per cap.

En Tercera, l’equip de Beniparrell D, ara amb María i Júlia, va posar molta resistència a Les Alcusses Moixent A, que amb Nerea i Aroa va aconseguir la victòria per 25-20 en la que va ser una de les millors partides de la jornada de diumenge al trinquet ontinyentí. El diumenge es va tancar amb el triomf del CPV Xeraco D, 25-20, sobre l’Intersemillas Tamborí C.

El dia anterior, dissabte, les finals van ser sis. Tres matinals i tres de vesprada. La primera del matí va enfrontar als finalistes de Quarta C masculina: Intersemillas Tamborí D es va imposar 15 per 25 a Ajuntament de Beniparrell K. A continuació, la final de Quarta C femenina oferia el duel entre Ajuntament de Beniparrell I i CPV Rafelbunyol B, amb victòria de les de l’Horta Nord 5 per 25. La partida que tancava la matinal va ser la final de Quarta B femenina, amb triomf del CPV Segària A per 15-25 davant del Disid Alfara A.

La de vesprada va encendre la traca la Quarta A masculina, amb triomf de Cooperativa El Progreso Bicorp per 25 a 5 al Paraíso Natural Bicorp. La següent final va ser la de Segona masculina, amb títol per al CPV Favara A, 25-10, contra CPV Muro A. La jornada del dissabte es va tancar amb la partida de Tercera masculina: triomf de CPV Gavarda C sobre CPV Quatretonda B, per 25-10.

Ontinyent va viure amb una gran intensitat les nombroses finals d’aquest Autonòmic de raspall parelles que encara té una final pendent, però que no té data. El duel pel títol de Quarta A femenina s’haurà de decidir en els pròxims dies.

El que és innegable ha estat la bona acollida que ha tingut l’escenari ontinyentí com a seu de les finals, que han omplert d’activitat un escenari rehabilitat per l’Ajuntament d’Ontinyent per, precisament, ser protagonista de moments decisius com aquestes finals.