No ha canviat res en la segona fase de la XL Lliga CaixaBank de raspall. L’equip de La Llosa de Ranes, amb Iván, Murcianet i Ricardet, van obrir esta nova ronda al trinquet del Genovés amb una victòria sobre el combinat representatiu local, amb Ian,Tonet IV i Bossio, per 30-25. Així, la vida segueix igual per als llosers, ja que comencen amb el lideratge de la classificació, tal com finalitzaren la fase anterior.

La partida

No pareixia que Iván i companyia aconseguirien el triomf quan el lluminós marcava el 25 per 10 en favor dels del Genovés. Ian, Tonet IV i Bossio es van avançar en ser el primer equip a sumar des del rest. Va ser amb 10 per 5, quan els locals van imposar el domini de Tonet IV per a trencar-li el dau als contrincants. El número u exercia com a tal amb una gran actuació defensiva i, alhora incisiu en atac. Això permetia que quan Ian i Bossio intervenien, intervingueren de manera més còmoda. A més, els rojos no paraven de dirigir els atacs a un Murcianet que no mesurava amb encert el seu colpeig.

Una vegada que el mitger va agafar confiança, Murcianet va poder dirigir les pilotades amb intenció i això va possibilitar un major acoblament del seu equip. I és que Iván i Ricardet estaven sostenint l’anotació blava. La Llosa de Ranes va recuperar eixa contundència que els va etiquetar com la millor formació de la primera ronda per a obtenir els quatre jocs finals i, en conseqüència, els dos punts.

Cal recordar que en esta ronda, tots els equips comencen amb una puntuació de zero, és per això que La Llosa de Ranes lidera el tauler a l’espera de la resta de resultats de la jornada. Així mateix, El Genovés queda segon amb una unitat.

Pedreguer guanya en mig d’altra igualtat

La XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda va obrir la segona ronda amb la mateixa igualtat que es va viure en la primera fase. Tant és així que el combinat representatiu de Pedreguer-masymas, amb Giner, Salva i Conillet, es van emportar els dos punts al trinquet de Vilamarxant amb un ajustat 60-55 contra la formació de Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo.

Com el resultat marca, la partida es va decidir en l’últim tanteig. Giner i companyia es van adjudicar la victòria a la segona oportunitat amb val que va disposar. Un triomf que recompensava la iniciativa que van portar al llarg de l’encontre. I és que els pedreguers van escapar-se en dues fases de la partida, encara que la lluita dels vila-realencs també va ser premiada amb igualades.

Ja des de l’inici, els alacantins van disposar d’un val des del rest que no van poder tancar. Això no obstant, Pedreguer-masymas va encadenar tres jocs per a situar el 30-20. Des del dau, Giner, Salva i Conillet dominaven amb més solvència per a trobar forats, mentre que en el rest, el trio de la Marina Alta acabava desgastant als rivals per la gran capacitat de tornada.

El lluminós es va igualar a 35 quan Nacho va entrar en escena. José Salvador era un segur a l’hora de sostenir a l’equip, però el mitger va pegar un pas endavant amb una gran col·locació sobre les lloses que li va permetre disparar com acostuma.

El marcador va tornar a variar en favor de Giner (50-40) per un parell de daus directes del rest executats de manera perfecta, ja que en eixe moment la partida podia caure per a qualsevol costat. Cal destacar la intervenció defensiva de Salva, que substituïa al lesionat Javi.