La Fundació per la Pilota va anunciar fa uns dies el canvi de format en el Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat i ara ja es coneix el camí que hauran de recórrer els participants de cada modalitat per a optar al títol. Les partides inaugurals es jugaran als trinquets de Sueca, Vila-real i Castelló de Rugat. La competició començarà el 17 de maig al trinquet de Castelló de Rugat, en la modalitat de raspall, i el 26 de maig als trinquets de Sueca i Vila-real, en la disciplina d'escala i corda.

La competició pròpiament dita arrancarà en la ronda dels huitens de final, encara que abans es disputaran unes eliminatòries sub-prèvies, i posteriorment unes altres prèvies, que protagonitzaran els pilotaris que l’any passat no van participar o que per resultats van quedar per davall de la huitena posició en la classificació.

Raspall

En la modalitat de raspall, els jugadors que començaran en els huitens de final, que en la passada campanya van acabar entre la cinquena i la huitena posició, són Vicent, Moltó, Murcianet i Ian. Els seus rivals seran els quatre pilotaris que superen les prèvies, entre els quals es troben Marrahí, Seve, Montaner, Lorja, Badenes, Ximo, Rafa d'Alzira, Marc, David i Bonillo.

Les quatre partides es jugaran entre el 17 i el 22 de maig als trinquets de Castellló de Rugat, Bellreguard, Castelló i Xeraco.

Els guanyadors accediran a la lligueta de quarts de final. Dos pilotaris seran ubicats en el Grup A, on estaran esperant Tonet IV i Vercher, en condició de campió i tercer classificat de l'any passat. Els altres dos competiran en el Grup B, on ja tenen el lloc assegurat Salelles II i Iván, finalista i quart classificat de l'edició anterior.

En cada grup hi haurà una lligueta de tots contra tots amb un total de sis partides per grup, on la victòria estarà premiada amb 1 punt. En acabar, els dos jugadors amb millor puntuació de cada grup es classificaran per a les semifinals.

La ronda de quarts de final es completarà entre els dies 23 de maig i 11 de juny als trinquets d'Oliva, Castelló de Rugat, La Llosa de Ranes, Bellreguard, Piles, Dénia, Xeraco, El Genovés i Xàbia.

Les semifinals es disputaran a partida única. Una eliminatòria enfrontarà al primer classificat del Grup A contra el segon del Grup B i l'altra la jugaran el primer del Grup B contra el segon del Grup A. Les partides es completaran durant el cap de setmana del 16 al 18 de juny en trinquets que estan per determinar.

Després d'açò solament quedarà la disputa de la final, en data i trinquet que estan per definir, així com la partida pel tercer i quart lloc, que també està pendent de definir data i trinquet.

Escala i corda

En la modalitat d'escala i corda, els participants que començaran en la ronda de huitens perquè en l'edició anterior van acabar entre la cinquena i la huitena posició són José Salvador, Giner, De la Vega i Salva Palau, que es trobaran amb els quatre pilotaris que superen les prèvies, entre els quals es troben Bueno, Álvaro Gimeno, Diego d'Onda, Guillermo, Carlos Donat, Mario, Adrián II, Héctor de Sueca i Pablo de Borriol.

Les eliminatòries es jugaran els dies 26, 27 i 28 de maig en els trinquets de Sueca, Vila-real, Petrer i Benissa.

Dos dels guanyadors passaran al Grup A dels quarts de final, on estaran Puchol II i Pere Roc II com a primer i tercer classificat de l'edició anterior. Els altres dos competiran en el Grup B, on es trobaran amb Marc i Francés, segon i quart respectivament de l'edició 2022.

Ací també es jugarà una lligueta de sis partides per grup, amb 1 punt per victòria, i els dos millors pilotaris de cada grup accediran a les semifinals. Les dotze partides es completaran als trinquets de Guadassuar, Pedreguer, Pelayo, La Pobla de Vallbona, Dénia, Almassora, Vilamarxant, Vila-real i Xàbia entre els dies 3 i 18 de juny.

Les semifinals es jugaran durant el cap de setmana del 23 al 25 amb el mateix format que en raspall de primer d'un grup contra el segon de l'altre en trinquets que es determinaran més endavant.

Després d'açò solament quedarà resoldre el títol, el dissabte 1 de juliol al trinquet Pelayo, així com la partida pel tercer i quart lloc, programada el 30 de juny a Vilamarxant.