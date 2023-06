Quin fi de festa li espera al XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda – Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Pere Roc II va completar el cartell de la partida on es decidirà el títol on s’enfrontarà a Puchol II. Un duel dels mítics en els darrers anys entre dos jugadors ara a veterans. El de Benidorm va classificar-se en véncer a De la Vega per 60-40 al trinquet Miguel Balaguer ‘Canya’ de La Pobla de Vallbona. Una victòria que es va decantar per la pegada del pilotari alacantí. Amb 40 iguals, Pere Roc II va començar a disparar pilotades enverinades que van fer claudicar el d’Almussafes. El benidormer va traure la pedra que guarda el seu braç esquerrà per a jugar per tercera vegada la final del mà a mà.

No hi havia aparença que la partida es trencarà per cap costat. Tot i que ambdós contendents van disposar de val per trencar-li el dau al seu contrincant, la partida era totalment dauera. Va ser amb 40 iguals quan Pere Roc II va pegar la primera punyada sobre la taula. El de Benidorm va sumar primer des del rest i es ficava per davant en el marcador per primera vegada en el duel.

A partir d’ací, el joc va ser completament dominat per Pere Roc II. La resta de jocs van caure del costat del benidormer a còpia de força, garra i caràcter. Confiança plena i un fons físic per a impedir que l’almussafenc s’apropara en el marcador, ni l’intimidara. Canonades que doblaven la mà de De la Vega, el qual veia esfumar el somni d’una tercera final.

Fins eixe moment, el d’Almussafes havia controlat bé les envestides del seu rival. Inclòs havia fet tremolar les cames de Pere Roc II en el joc anterior al qual canviaria tot. De la Vega es va ficar per davant amb 35-40, però Pere Roc II va saber jugar amb els canvis de pilota per a tombar el val que disposava el seu rival.

Significatiu va ser el senyal de Pere Roc II al cel en fer-se amb el 55-40 des del rest. Dit amunt, sabedor que la final era seua. Un bitllet aconseguit des del dau per a repetir la final de l’any 2018. En aquella ocasió, Puchol II es va proclamar campió (60-55), encara que Pere Roc II té l’experiència d’enguany, on el de Benidorm va superar al de Vinalesa en la lligueta de quarts per 60-45 al trinquet de Vila-real.

No obstant això, la final es viurà en un recinte diferent com és el trinquet de Pelayo. Diferents característiques que deixen els precedents en res. Pere Roc II serà un martell com acostuma, amb un braç esquerre poderós com va demostrar ahir a La Pobla de Vallbona.

Puchol calma la resurrecció de Marc i defensarà el títol

Els galons en la pilota no són fàcils de guanyar. Es necessita molta autoritat per a poder parlar en propietat dins del trinquet. No val sols amb les victòries quan venen ben donades, sinó que resoldre situacions complicades és el que et fa arribar més llunyà. Puchol II va sobreviure quan pitjor ho tenia. El número u optarà a defendre la seua corona en el mà a mà després de superar a Marc en una partida que va poder caure per a qualsevol costat. El 60-55 amb el qual va tancar el lluminós del trinquet Salvador Sagols de Vila-real va ser la demostració d’una autèntica batalla d’herois de la vaqueta a la cerca del premi més lloat. Així, Puchol II, vigent campió, es converteix en el primer finalista del XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana.

Puchol II va sobreviure enmig de la calor que assotava al trinquet de la Plana Baixa per a calmar les ofensives de Marc. El de Vinalesa va treure la millor versió en el dau com pitjor ho passava. Marc s’havia refet d’anar tres jocs per baix i havia tingut tres oportunitats amb val per a repetir com a finalista. No obstant això, l’última bala del de Montserrat va eixir escopida de la galeria. La pilota va tornar al trinquet i Puchol II va tindre la fortuna del campió.

Abans de tot açò, el número u havia patit de valent. Puchol II no va eixir espavilat al trinquet i de primeres, Marc v a sumar un tanteig al rest. A Puchol II li va costar entrar en partida, però en el moment que el de l’Horta Nord es va enganxar, el rest va igualar a 35 per a després dominar el marcador.

Tant és així que va encadenar diversos jocs fins al 50-35, encara que Marc va ressuscitar a còpia de tornar pilota i colps tècnics en recuperar forces físicament.

Agenda

La final de l’Individual serà l’última etapa del calendari d’escala i corda abans d’obrir la finestra als campionats d’estiu, les partides de festes als pobles i al tradicional Trofeu de Frontó.

Per l’altre costat, la modalitat de raspall arranca el pròxim dimecres amb el Trofeu de Castelló de Rugat.