El VI Trofeu Ciutat de Torrent és una de les cites imperdonables de calendari d’estiu en la modalitat d’escala i corda. El trinquet José María Veguer de la localitat torrentina acull en este període als millors escaleters per a viure partides com la d’ahir. La segona semifinal es va resoldre en favor de Francés i Tomás II gràcies al seu triomf sobre Puchol II i Álvaro Gimeno per 60-30. Una victòria que va arribar des de la comoditat sobre les lloses i no per debilitat dels contrincants, sinó perquè a cada colp es sentia el goig dels vencedors fins a l’últim joc.

La partida

Primer es van repartir els jocs en la zona del dau, començant per Puchol II i Álvaro, fins que el marcador es va igualar a 25. Això no obstant, Francés i Tomás II, que vestien de blau, ja van avisar amb un val i net des del rest. Tot i este avantatge, Andreu no va estar encertat en la ferida i això va permetre que Puchol II i Álvaro Gimeno, de roig, pogueren capgirar el marcador.

I és que Tomás II podia actuar com més li agrada, abaixant pilotes i trobant el quinze amb facilitat. Així va arribar el primer joc des del rest. Tomás II va aprofitar que Puchol II no va ajustar el seu dau, a causa de la ferida d’Andreu, i els blaus van avançar-se per primera vegada.

Tot i este atac, la resposta dels rojos va ser ràpida per a igualar a 30. En este cas, Francés tampoc podia ajustar el dau i Puchol II podia intervenir amb un bot i braç demolidor.

Això no obstant, Tomás II no anava a permetre que la reacció anara a més. El mitger de Xaló es va convertir en una barrera difícil de superar i a força d’aturar les envestides rivals, Tomás II va disposar d’oportunitats per a carregar i sentenciar el quinze amb encert.

El marcador dictava 35 per 30 per als blaus, encara que els rojos no s’havien rendit. El següent joc va ser decisiu, ja que va haver-hi oportunitats amb val des dels dos costats. Un joc amb molta igualtat i quinzes llargs. En este cas, Francés i Tomás II van acabar assegurant el dau per a situar el 40-30.

A partir d’ací, els finalment vencedors van començar a dominar, a sentir-se a gust sobre les lloses, i el més important, a divertir-se jugant.

Tot i que la resta de jocs van estar renyits, Francés i Tomás II no van donar opció, mostrant-se més còmodes i segurs fins a la victòria.

Així, Francés i Tomás II lluitaran pel títol el pròxim dissabte contra José Salvador i Nacho, al trinquet de Torrent.