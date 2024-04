La Selecció Valenciana es proclama campiona d’Europa de Joc Internacional masculí

Després de dos jornades disputades del Campionat d’Europa de Pilota a Mà, ja tenim el primer títol per a la Selecció Valenciana. La modalitat de Joc Internacional masculí és la primera en la qual la Selecció Valenciana s’ha alçat amb el trofeu de campió europeu en vèncer Països Baixos per un marcador de 6 per 5.

En la final, la Selecció Valenciana va formar amb Guillermo, Jose Luis, Nacho, Giner y Pere Roc II de titulars. El bon fer coral va acabar imposant-se en una partida on també va participar Diego i on un dels més destacats va ser Guillermo, que amb la seua força va minimitzar el bon fer dels holandesos, que van arribar a ficar-se amb 5-4 al marcador i Val per a tancar la partida. Un miracle en forma de quinze de Nacho va despertar als valencians, que van poder guanyar per la mínima amb remuntada inclosa.

L’èxtasi s’ha apoderat dels pilotaris valencians que han fet un torneig molt seriós on només han perdut una partida per un joc (6 per 5 contra País Basc). Portugal, Itàlia i Bèlgica van ser víctimes del bon joc dels jugadors valencians.

Joc Internacional femení

En Joc Internacional femení, les valencianes no van poder passar a la final després d’una dura fase de grups. Ahir van aconseguir dos victòries davant Itàlia i Regne Unit, però aquest matí han caigut en les dos partides decisives per passar a la final. Davant País Basc han perdut 6 per 2 mentre que contra Països Baixos han sigut derrotades per 6 per 5. En la final pel tercer i quart lloc, es van imposar, de nou, a Itàlia, per un tanteig de 6 per 2 i es van endur la medalla de bronze.

Irene trau en Joc Internacional. / FEDPIVAL

Semifinalistes en One Wall masculí i femení

La vesprada començava amb les partides de la fase regular del One Wall femení. En la partida inaugural de la modalitat, la Comunitat Valenciana s’imposava a Portugal per 2 a 0. En la segona partida, les valencianes no van poder superar Països Baixos, que van vèncer 2-0. El combinat valencià es classifica per a semifinals com a segon i s’amidarà al País Basc.

Victoria colpeja la pilota en One Wall. / FEDPIVAL

En One Wall masculí, la Selecció Valenciana ha guanyat dos de les tres partides de la fase regular, passa com a segon i es jugarà el bitllet a la final davant Bèlgica. Ha vençut a França per 2 sets a 1, a Itàlia per 2-0 i ha caigut davant el País Basc per un tanteig de 0-2.

Sacha i Salelles disputant una partida de One Wall a l'Europeu. / FEDPIVAL

Classificació

QUADRE D’HONOR ONE WALL

JOC INTERNACIONAL MASCULÍ

1r Comunitat Valenciana

2n Països Baixos

3r País Basc

JOC INTERNACIONAL FEMENÍ

1r País Basc

2n Països Baixos

3r Comunitat Valenciana