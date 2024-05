Alejandro i Carlos ‘El Puma’, a octaus de l’Individual

Els setzens de final de l’Individual d’escala i corda varen finalitzar ahir amb la doble jornada de partides al trinquet municipal El Rullo de Riba-roja. En la primera cita de la vesprada, Alejandro va superar Bueno per 60-45, mentres que en la segona, Carlos ‘El Puma’ va eliminar Mario per 60-35.

Bueno va caure davant Alejandro. / @juliocebolla

Alejandro va patir contra un Bueno molt batallador. El de Montserrat va alternar bons colps amb errades i colpejos sense massa intenció. En la recta final, el seu major potencial físic i la condició d’escaleter li varen atorgar el plus necessari per a guanyar i passar a octaus de final.

Alejandro aspira a passar a quarts de final. / @juliocebolla

Carlos ‘El Puma’, de Massalfassar, per la seua banda, va véncer davant Mario de Riba-roja, just a casa del jove escaleter. Contra el pronòstic de les travesses, i des de l’inici de la partida, el de l’Horta Nord va dominar la situació i va arribar a posar-se 40-15, és a dir, va sumar cinc jocs sense que Mario li posara número a la casa. Després, va contemporitar per a tancar una victòria merescuda.

Octaus a Pelayo

Pelayo decidirà este dissabte les dos places vacants per als quarts de final de l’Individual d’escala i corda, amb les últimes partides corresponents als octaus de final entre Diego i Alejandro, i Giner i Carlos ‘El Puma’. Ja han superat les seues eliminatòries d’octaus i, per tant, són jugadors de quarts, Salva Palau i Jose Salvador, que guanyaren a Guillermo i Guillem Palau respectivament dimarts a Ondara.

Giner debuta dissabte a Pelayo. / @juliocebolla

Una vegada passen les partides pendents de dissabte a Pelayo, arribaran els quarts, que es decidiran en una lligueta conformada per dos grups. En cada grup, els jugadors supervivents de les rondes anteriors, a més dels caps de sèrie, jugaran tots contra tots. Els caps de sèrie són l’actual subcampió, Pere Roc II, i Francés, en el grup A, mentres que en el grup B són Marc i De la Vega. Les partides de quarts comencen diumenge amb doble jornada. A Borriana, Pere Roc II jugarà contra Jose Salvador , a les 11:15 hores, mentre que a Benidorm, Francés s’enfrontarà a Salva Palau, a les 12:00 hores.

Pere Roc II juga diumenge a Borriana contra Jose Salvador. / @juliocebolla

Raspall

En la modalitat de raspall femení, divendres comencen al trinquet de Vilamarxant les eliminatòries de quarts de final amb l’esperat debut de Victoria. La de València tindrà en la contra Isabel. En esta categoria, les eliminatòries són directes, és a dir, sols val el triomf per a passar, sense marge d’error. Dissabte, a La Llosa de Ranes, s’enfrontaran Ana i Anabel, i diumenge, a Bellreguard estan citades Aida i Amparo, i a Benidorm, Irene i Erika.

Victoria, la campiona, s'estrena demà a Vilamarxant. / @juliocebolla

El raspall masculi sí que afronta l’inici de la lligueta de quarts de final amb una jornada de màxima tensió al trinquet del Genovés, demà divendres. En la primera partida, Marrahí, cap de sèrie del grup A, tindrà en la contra Murcianet. En la segona de la vesprada, debuta el campió, Tonet IV, contra Salelles II. Una autèntica final anticipada per a donar inici al tram més apassionant de l’Individual.