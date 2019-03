Ricardo Ten y Eckhard, rumbo al Mundial

El deporte adaptado vivirá esta semana una de sus citas más destacadas del año: el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista que se celebrará del 14 al 17 de marzo en Apeldoorn (Holanda). Entre los once ciclistas convocados por el seleccionador nacional Félix García Casas se encuentran dos valencianos: Ricardo Ten y Maurice Eckhard que afrontan este Mundial con el objetivo de brillar en sus respectivas categorías: MC1 Ten y MC2 Eckhard.

Los dos integrantes del Proyecto FER y del Hyundai Koryo Car van a por todas en un Mundial que cobra especial relevancia ya que se celebra en año preolímpico.

Ricardo Ten, ya consagrado como ciclista tras su larga y exitosa trayectoria en la natación, llega a Holanda con la vitola del título de campeón del mundo logrado el año pasado en Río de Janeiro en la prueba de persecución individual 3 kms. Ten se muestra ambicioso y quiere repetir oro: «El objetivo no puede ser otro que revalidar la medalla de oro. Primero, por reeditar el éxito logrado en 2018; y después, porque estamos a poco más de un año de los Juegos de Tokio y tenemos que seguir aportando nuestra contribución para que la delegación española sea lo más numerosa posible en la capital japonesa», destaca Ten en declaraciones al Proyecto FER.

El año pasado, además del oro en los 3 kms, Ricardo Ten lograba también lograba el bronce en la prueba de 1 km mientras que en scratch no pudo luchar por las medallas a causa de una caída. En estas dos modalidades también volverá a competir en Holanda aunque su gran objetivo está en los 3 kms, prueba incluida en el programa de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Al valenciano no le asusta el papel de favorito que todos le otorgan: «Soy consciente de que se espera de mí una medalla y lo llevo bien. Yo también lo deseo. No hemos de olvidar que, de cara a los Juegos de Tokio, sin descartar brillar en la ruta, mis principales esfuerzos y energías van a centrarse en el velódromo; en concreto, en la prueba de persecución individual de 3 km. Por tanto, este Mundial de Holanda será un test de cara a Tokio 2020».

Maurice Eckhard, más centrado ahora en la ruta, lo tendrá más complicado para subir al podio «Tengo un objetivo más modesto: mejorar la décima posición alcanzada el pasado año en Río de Janeiro y acabar la competición entre los 6 primeros. En la actualidad, mis principales opciones pasan por la ruta, por la carretera. No obstante, voy a Holanda con muchísima ilusión y motivación», afirma Eckhard que en su extenso palmarés cuenta con 3 medallas de bronce en la persecución individual de 3 km en los Mundiales de Alemania 2002, Suiza 2006 y Francia 2007».

Amics de la Boccia domina el Autonómico de clubes



El sábado 9 de marzo se celebró en el Pabellón de la Universidad de Alicante (San Vicente del Raspeig) la última jornada de Equipos y Parejas BC3 de la Liga Autonómica de Boccia de la Comunitat Valenciana correspondiente a la Temporada 2018- 2019.

Después de tres jornadas de competición, el club Amics de la Boccia volvía a revalidar su primer puesto en ambas divisiones de juego, logrando además la clasificación directa al Campeonato de España que tendrá lugar en Fuenlabrada (Madrid) los próximos 11 y 12 de Mayo. De esta forma Amics de la Boccia volverá a representar a la Comunitat Valenciana en la gran cita nacional.

En la división de Equipos (Jugadores que juegan con la mano de las categorías BC1 y BC2) participaron 7 clubes. Amics de la Boccia (València) ocupaba la primera posición en la clasificación final seguido de CD APCA / Empleo Aspe 1 (Alicante), CD APCA / Empleo Aspe 2 (Alicante), Amics de la Boccia 2, Escuela de FESA (València), C.D. Globo de Elche y S.D. Cruz Roja (Valencia).

El Equipo de Amics de la Boccia 1 , formado por Vicent LLeti, Raúl Marti, Miguel Duro y Pedro Cordero ganó todos sus partidos , mostrando sus expectativas de cara al Nacional en el que aspira a revalidar el título.

En Parejas BC3 (Jugadores que juegan con Rampa o Canaleta y un auxiliar) la clasificación final también la encabezó Amics de la Boccia 1, seguido de COCEMFE – Maset de Frater (Castelló), C.D. DIVERSITY de Elda, Empleo Aspe 1 de Alicante, Empleo Aspe 2 de Alicante, Escuela de FESA (Valencia) y Amics de la Boccia 2 La Pareja de Amics 1, formada por Iván Alemany y Javier Planells estarán así en el Cto. de España.

La Liga de Boccia celebrará ahora la fase final en las categorías Individual que tendrá sus 3 jornadas entre los meses de abril y mayo.





Un taller para fomentar el fútbol en silla



La Cátedra Divina Pastora de Deporte Adaptado de la Universitat de València celebró un taller de fútbol en silla de ruedas eléctrica en AVAPACE Centro de Día de Adultos de L'Hort de Senabre. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer este deporte, fomentar su práctica y acercarlo a personas con discapacidad física.

La clase fue impartida por Mario Díaz, técnico de la Universitat de València, y contó con José Vaquerizo y Gabriel Calvo, alumnos de la Universitat de València y miembros del equipo, que trasladaron su experiencia al grupo asistente.

La escuela de Fútbol Silla Ruedas Eléctricas es un proyecto que pretende acercar el deporte de equipo a aquellas personas con discapacidad física que necesiten la utilización de la silla de ruedas eléctrica para sus desplazamientos.

El Fútbol Silla Ruedas Eléctrica es un deporte para personas con discapacidad severa. Se coloca un parachoques metálico o de plástico a las sillas para golpear el balón. El campo tiene entre 25-30m de longitud y de 14-18 m de anchura y se juega con un balón del triple de diámetro que uno convencional.