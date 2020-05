Sebastián Mora: "Aun no sé cuándo podré volver al velódromo"

El ciclista castellonense Sebastián Mora, se muestra feliz por volver a los entrenamientos aunque de momento, su especialidad, la pista, aún no ha podido practicarla y espera volver pronto al velódromo. Mora rconoce que por una parte, está mucho más animado "al poder salir a entrenar todos los días por las carreteras de la provincia de Castellón. Me considero un afortunado. Por otra, me gustaría saber con más precisión cuándo volveré a ejercitarme en un velódromo. Una cosa es el ciclismo en ruta y otra bien distinta, el ciclismo en pista. Ahora mismo, la verdad, no tengo ni la más mínima intuición de cuándo regresaré a un velódromo. Los protocolos son muy complicados. No obstante, tarde más o tarde menos, nunca habré estado tanto tiempo sin entrenarme en un recinto cubierto", reconoce Sebastián.

El deportista del equipo Movistar y del Proyecto FER fue uno de los pocos deportistas valencianos y, por extensión, españoles que aún pudo disputar uno de los grandes eventos del año. En concreto, el Campeonato del Mundo de pista en Berlín, donde ratificó su fiabilidad, donde confirmó que es un valor al alza, con una doble medalla: plata en puntuación y bronce en scratch prorrogando así los éxitos de un gran 2019 en el conquistó la Medalla de plata en la puntuación del Campeonato del Mundo de Polonia y la medalla de oro en el scratch del Campeonato de Europa de Holanda.

Tras unas semanas de incertidumbre, el deportista de Vila-real respiró con el aplazamiento de los Juegos de Tokio hasta el verano de 2021. "Fue la mejor medicina para sobrellevar mejor el estado de cuarentena. Me aportó tranquilidad, serenidad y un horizonte más concreto", señala el deportista FER.

Por último, preguntado por cómo gestiona la incertidumbre que presenta el futuro, Sebastián Mora comenta que lo lleva "bastante bien. Es clave no caer en el desánimo y no dejarte llevar por la ansiedad. No atormentarte preguntándote para qué estoy entrenando. Se trata de marcarte objetivos pequeños y trazarte una gran motivación final, que, en mi caso, es obvia: Tokio 2021", indica Mora.