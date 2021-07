Pablo Andújar nunca olvidará 2021. Por sus victorias más grandes conseguidas a sus 35 años, ante un mito como Roger Federer en Ginebra, y luego frente al aspirante a suceder a los tres grandes, Dominic Thiem, en Roland Garros. Y a la primera de cambio ante el suizo. En París, tras su eliminación, alcanzó las semifinales de dobles junto al alcireño Pedro Martínez Portero, once años y pico más joven que él, en un torneo en el que entraron casi de casualidad tras su eliminación temprana en individuales y la baja a última hora por COVID-19 de los primeros favoritos. Unas buenas actuaciones tras superar un calvario de lesiones en los últimos años, y una pandemia, mientras en lo familiar se han sucedido las alegrías, con los cuatro hijos que ha tenido con Cristina, su mujer. Y como colofón, la llamada de Sergi Bruguera, capitán del equipo español de la Copa Davis, que ante las renuncias de Rafa Nadal, Roberto Bautista y Feliciano López contactó con él para los JJOO.

«Trastoca un poco los planes porque suponen dos semanas y una tercera por el cambio horario, pero es una oportunidad única en la vida y no tuve dudas. A París 2024 no creo que llegue, así que era ahora o nunca. Esto me llega en un momento en el que cada vez me queda menos en el tenis, los JJOO siempre son una gran ilusión y es el sueño de cualquier tenista», aseguraba en una entrevista a SUPER este conquense de nacimiento pero criado desde niño en València, donde empezó a jugar a tenis en el CT El Collao de Manises con solo seis años. «Sergi me llamó y me dijo que si alguno renunciaba entraría. Le dije que mi predisposición era máxima, voy con mucha ilusión y era una gran oportunidad. Está claro que serán unos JJOO distintos porque el circuito ATP sigue y no dan puntos y sabía que eso me podía dar alguna oportunidad, pero de ahí a verme ya en la lista iba un mundo. No pierdo ambición y quiero hacerlo bien en los JJOO, pero sobre todo quiero disfrutar de la experiencia. Este año he logrado dos victorias que recordaré toda la vida (ante Federer y Thiem) y ahora podré recordar siempre haber ido y representado a España en unos JJOO, es un orgullo», comentaba Andújar, 70 en el ranking ATP (llegó a ser el 32 en julio de 2015), y ganador de cuatro títulos individuales: Casablanca (2011 y 2012), Gstaad (2014) y Marrakech (2018), todos en tierra, y cinco veces finalista, como en Barcelona ante Nadal, su techo en ATP500.

Pablo Andújar, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Roberto Carballés, que pasó el corte al final en el número 100 del ranking, serán los tenistas de la Armada masculina, con Andújar y Carballés como opción para el dobles. Andújar está entre algodones desde Wimbledon, donde se retiró sin jugar en segunda ronda por una fisura en la costilla tras su debut ante el francés Pierre-Hugues Herbert, al que venció tras cinco horas y cinco sets.

El torneo de tenis de los Juegos Olímpicos se celebrará en el Ariake Tennis Park de Tokio del 24 de julio al 1 de agosto.