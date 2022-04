En noviembre de 2021 Kiko Martínez conquistaba en Sheffield el título de campeón del mundo de peso pluma de la IBF (Federación Internacional de Boxeo) ante Kid Galahad. Cuatro meses después, el 26 de marzo, Kiko, natural de Granada pero afincado desde niño en Elche, regresaba a Gran Bretaña, a Leeds, para defender el cinturón de campeón frente a otro británico, Josh Warrington. Un combate que se convirtió en una auténtica pesadilla y que acabó con la derrota de Kiko en el sexto asalto.

En Leeds se asistió a un espectáculo bochornoso, usted tuvo que soportar cabezazos ilegales que incomprensiblemente el árbitro, inglés como su oponente, permitió. ¿Cómo vivió usted el combate? ¿Se siente estafado?

Perdí de la manera más sucia e injusta el título. Salí a pelear al ring contra dos no contra uno. El árbitro permitió cosas que nunca se debería permitir. Es clamoroso que el árbitro fuese británico igual que mi rival. Y en todo caso, aún siendo de la misma nacionalidad, tenía que haber sido imparcial y desde luego, no lo fue.

¿Qué fue lo más duro que tuvo que soportar?

Ya en el primer asalto me propinó un fuerte cabezazo que me rajó el párpado. En ese momento, el árbitro tenía que haber parado el combate y llamar al médico para que me viera y no lo hizo, dejó que todo continuase.

¿En qué condiciones tuvo que pelear?

No podía ver nada, la sangre me nublaba la visión, me sentía como si estuviese debajo del agua. En ningún momento se pensó en mi seguridad.

¿Siente que le hicieron una ¿Piensa que fue una encerrona? ¿Estaba todo preparado para que el título se quedase en ‘casa’, en Gran Bretaña?

Sí, siento que fue una encerrona, no me dejaron ser yo, estoy frustrado porque no fue un combate justo. Perder de esta forma es muy duro, te deja una sensación de impotencia muy grande.

Han pasado ya unos días desde el combate, desde entonces ha estado en casa recuperándose. ¿Se han curado ya las heridas?

De las físicas sí, estoy mucho mejor. Ya me han quitado los puntos. Las heridas psicológicas son más profundas, esas tardarán más en curarse. Sólo con el tiempo acabaré de curarme emocionalmente. Han sido días muy duros para mí.

Los días antes del combate ante Warrington usted declaró que seguramente sería su última pelea, que después de Leeds se retiraría. En estos días supongo que ha meditado mucho sobre eso. ¿Ha tomado una decisión? ¿Le volveremos a ver en el ring?

Sólo el tiempo lo dirá, será el que decida. De momento yo voy a seguir cuidándome con la misma disciplina, cuidando la alimentación, madrugando y entrenando duro. Soy muy disciplinado y voy a seguir siéndolo. Con el tiempo veré si vuelvo a pelear. Lo que tengo cada vez más claro es que no quiero irme del boxeo de esta forma tan amarga. No sería justo para mí después de tantos años de esfuerzo. Aún es pronto para hablar pero no niego que me gustaría volver a ser campeón de Europa y volver a coger el buen camino. Ahora no me planteo colgar los guantes pero tampoco sé cuándo volveré a pelear.

¿De qué dependerá de que vuelva?

Tengo que encontrar un objetivo que me motive mucho. La verdad, no voy a aceptar cualquier pelea, algo de trámite. Si vuelvo tiene que ser algo que valga la pena. Sé que tengo la vida medio resuelta y eso me da tranquilidad para aceptar sólo algo que de verdad me ilusione. Tengo que estudiarlo todo muy bien con mi mánager y luego ya veremos.

¿Cuántos puntos le tuvieron que dar tras los golpes y cabezazos que recibió en Leeds?

Unos 15, me abrió los párpados, las cejas, me abrió la cabeza por todos los lados.

Pero su oponente pese a todo tampoco salió bien parado...

No, le rompí la mandíbula y él se rompió una mano al golpearme. Me defendí como pude.

¿Cómo han sido estos días desde que volvió de Leeds?

No han sido fáciles pero por suerte tengo el apoyo de mi familia, ha estados todos muy pendientes de mí:mis padres, mis hermanos...

¿Quién es el responsable de lo que sucedió en Leeds?. ¿La Federación Internacional? ¿La promotora del combate?

La promotora que me contrató creo que es la que menos culpa tiene. Debe ser la IBF, la Federación Internacional y la Britihs, las que velen porque se cumplan las normas. Al final los que pagan mandan pero todo el mundo vio lo que pasó.

¿Se han puesto en contacto con usted, ha hecho alguna reclamación?

La Federación Española ha hecho una queja formal, ahora hay que esperar a ver si sirve para algo. En el mejor de los casos podría haber una revancha pero de momento no hay nada. Depende de lo que decida la IBF.

¿Había preparado de forma muy especial este combate?

Por supuesto, sobre todo las últimas 10 semanas había trabajado mucho, estaba muy motivado y ha sido un palo fuerte perder así.

¿En qué se apoya para seguir adelante?

En mi familia. Son mi motor. Mis hijas son mi máxima motivación. Quiero transmitirles una buena educación, demostrarles que cuando te caes hay que levantarse, seguir luchando. No sería un buen ejemplo si después de una derrota como la que he sufrido tirase la toalla. Hay momentos duros pero el mundo no se acaba. El mundo se acaba sólo cuando morimos, mientras, hay que seguir luchando y levantarse.

¿Esa es su filosofía vital? ¿Luchar siempre?

Es lo que me han enseñado. Lo que he visto en mi casa. No me he criado en una familia rica, he tenido que luchar por todo lo que he logrado. Todo lo que he conseguido ha sido a base de trabajo. Nunca he sido el más fuerte ni el más rápido pero siempre he sido el que más ha trabajado, el que más se ha esforzado. Ahora toca levantarse y seguir adelante, superar cuanto antes esta decepción y dar un buen ejemplo a mis hijas.

¿De quién aprendió esos valores?

Le debo mucho a mi padre. Es discapacitado, le falta una pierna y nunca le he oído quejarse, al contrario toda la vida ha ido a trabajar cada día. Para mí ha sido siempre un ejemplo. Me enseñó que en la vida no hay que lamentarse, hay que pelear duro.

Cuando se proclamó campeón del mundo en 2021 le hicieron un gran homenaje en su localidad, Torrellano, el club de sus amores, el Elche CF también le homenajeó... ¿Se ha sentido ahora también arropado?

Sí, mucho. Tanto en Torrellano, Elche, como el Elche CF siempre están muy pendientes de mí, me apoyan tanto en las victorias como en las derrotas. Para mí es muy importante.

Desde que se produjo el combate las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para usted. ¿Se ha sentido respaldado por el mundo del boxeo español?

Sí, es algo que agradezco mucho, la gente del mundo del boxeo que ha visto la pelea reconoce que no fue limpia. Pero lo cierto es que me he quedado sin cinturón de campeón del mundo por el que había trabajado tanto. No es justo. Dios les castigará por lo que han hecho.