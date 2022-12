Además del asalto al récord del mundo femenino con Letesembet Gidey, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso buscará también un doblete histórico: batir los récords de España tanto masculino como femenino récords de España. Además de la elite internacional, València vuelve a congregar a los mejores atletas españoles que lucharán por rebajar las plusmarcas nacionales: los récords de España masculino y femenino con Ayad Lamdasem y Marta Galimany como protagonistas. En el caso de Lamdasem tratará de batir el récord nacional que él mismo ostenta con 2:06:25:«Mi objetivo es correr por debajo de 2:06, València es una ciudad perfecta para hacerlo». En su caso, Marta Galimany espera que a «a la tercera sea la vencida» y batir por fin el histórico récord de Ana Isabel Alonso que se remonta a 1995: 2:26:51. La catalana atesora una marca de 2:27:08: «cada vez soy mejor atleta, con el tiempo vas aprendiendo. No me obsesiona el récord aunque por supuesto me haría mucha ilusión. Mi objetivo principal es seguir mejorando». Otro nacional destacado será Javi Guerra que afronta su decimoquinto maratón:«correr entre 2:08 y 2:09 sería un buen resultado para mí. Correr en una prueba de tanto nivel siempre es una motivación».

Gidey: "Confío en mí, creo que puedo batir el récord del mundo de maratón en València" El seleccionador de la élite nacional del Maratón Valencia, José Antonio Redolat, destacó en la idea de que la Organización ha puesto “todo de nuestra parte para que puedan conseguir sus objetivos”. “Como sabemos en València el circuito es muy bueno así que ojalá podamos conseguir algún récord, la carrera está diseñada para ello y si los atletas consiguen su marca personal llegamos al récord”, ha afirmado en la presentación de los atletas elite celebrada este viernes 2 de diciembre en l'Hemisfèric. Ayad Lamdassem, cuya intención es bajar de 2:06, ha estudiado a conciencia el circuito, ha explicado que su secreto “en el atletismo es que siempre hay que estar con actitud de seguir mejorando, resultados y forma de afrontar las carreras”. Además, ha recordado que cuando vino a España hace 20 años “vivía en Valencia así que esta es la ciudad de España donde empecé a correr. El clima y el ambiente hacen de esta carrera una de las mejores.” La otra candidata, Marta Galimany, que ha reconocido estar “enamorada de València”, ha afirmado que “desde 2020 que rocé el récord, me persigue un poco esa posibilidad". El atleta del Team New Balance, Javi Guerra, se mostró ilusionado de correr “por fin el Maratón Valencia” y aseguró que “lo he preparado a conciencia y con ilusión y muchas ganas. La preparación ha sido muy buena. Ojalá este domingo pueda cruzar el arco de meta con una gran marca”.