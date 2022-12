La frase dice "vuelve a casa por navidad" pero lo cierto es que esta temporada son muchos y reseñables los atletas que por navidad se irán de las filas del Playas de Castellón por diversas razones.

Una de las bajas más mediáticas es la de Salma Celeste Paralluelo, que no solo su club, sinoel atl4etismo, para continuar de forma plena con su carrera futbolística después de haber sido campeona olímpica de la juventud. Desde el Playas, a seguran que el club aún no tiene notificación oficial de la atleta-futbolista: "A día de hoy Salma aún no se ha puesto en contacto con el club para comunicar que se va, aunque tampoco ha renovado su licencia por lo que creemos que se irá".

Otros Ilustres atletas del Playas dicen adiós, como es el caso de Patricia Sarrapio, la triplista que ha mantenido un nivel altísimo hasta su última temporada y que consiguió que entre su primer titulo de campeona de España y su último han pasado 12 años. También otra figura clave en estos últimos años en la estructura deportiva del club se va, dejando tras de sí un sin fin de éxitos: la marchadora Julia Takacs.

Se despiden dos atletas que han contribuido durante muchas temporadas al éxito del club en los relevos, y que ha permitido conseguir varios títulos, Herminia Parra y Bárbara Camblor. También en el fondo dos atletas con solera y que han defendidos a capa y espada los colores del club en el campo a través como Clara Viñarás y Claudia Estevez se marchan en la temporada 2023.

Otra de las bajas importantes será la de la flamante campeona de Europa de campo a través sub20, María Forero, que después de hacer una temporada de 10 con el club dice adiós al conjunto verde. Igual camino ha tomado Carla García, la joven vallista que ha demostrado ser una de las mejores absolutas a nivel nacional. Además, Nedian Vargas, Yuliana Angulo y Marta Olmedo dejarán de formar parte del club.

En el apartado masculino el subcampeón de Europa Jorge Ureña se marcha del club, misma decisión que el fondista Santiago Catrofe tras culminar un gran fin de temporada en el campo a través. Ilustres atletas como el velocista Yunier Pérez, poseedor de una marca de 10.00 en 100 metros o el también velocista Sergio Juárez no renovarán su licencia en 2023.

En el medio fondo y fondo, Mohamed Jelloul, Nacho Pérez, Víctor Blasi o Diego Menéndez no seguirán con el club en 2023. En lanzamientos serán baja, Pablo Bugallo y Ángel Navarro mientras que Sergio Polo y Daniel Solís lo serán en el sector de saltos. Por último, serán baja Javier Martín, Álvaro Martínez y el combinero Pablo Trescolí.