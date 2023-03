Ya en València tras el gran susto en la final de 60 m vallas del Europeo de atletismo, el entrenador de Quique Llopis, Toni Puig, valora analiza todo lo sucedido en Estambul y el estado de salud de su pupilo, a quien aconseja no ver las imágenes de su brutal caída. "Mi consejo es que no vea las imágenes pero al final las verá. Hay que analizar por qué se engancha, pero creo que en este momento, no procede. Lo único que me preocupa ahora es su estado de salud, ni siquiera su estado deportivo, solo su estado de salud. Es un golpe en la cabeza y eso tiene un período más lento que articular, de momento va todo bien pero hay que tener paciencia.", señaló en declaraciones a SUPER.

😨 Quique Llopis se cae en la final de los 60m vallas y tiene que ser atendido en plena pista.



Los servicios médicos se lo han llevado en camilla, aunque han dado la señal de que estaba consciente.



Esperemos que se quede en un susto y vuelvas pronto, @llopis110. pic.twitter.com/8aHE1pwVIQ — Teledeporte (@teledeporte) 5 de marzo de 2023

Y es que Toni Puig admite que pasó el peor momento de su vida en una pista de atletismo, con la gran incertidumbre tras ver cómo tapaban a Llopis en la pista al ver que no reaccionaba. "Fue el momento de más nervios y tensión que he vivido en el atletismo, con diferencia, el peor momento. Pero por desgracia, los entrenadores de vallas vemos muchas caídas, él ha tenido muchas, otros atletas míos también, es así. Todos los que estaban en esa final han tenido varias caídas en su historial deportivo porque son vallas, es un gesto técnico a una altísima velocidad, el menor error te puede hacer caer y le tocó a Quique. La caída no la pudo librar bien y las imágenes fueron impactantes".

Los primeros instantes tras la caída

Los segundos posteriores a la caída de Quique Llopis supusieron una montaña rusa de emociones y nervios para su entrenador, quien admite que al principio no pensó que pudiera tratarse de una situación de tanta gravedad. "Primero vi que no reaccionaba, pero piensas que puede estar maldiciéndose en el suelo porque se le escapa un triunfo porque como entrenador y persona piensas siempre cosas positivas, no te quieres poner en el peor de los casos, pero cuando formaron el corralito con las mantas para no dejar ver, ese momento no se lo doy a pasar ni a mi peor enemigo. El susto se pasó cuando hablé con él y ves que el TAC salió bien. No es más que un lance deportivo para desgracia y hay que asumirlo, es la peor parte con la que nos encontramos los entrenadores.

Recuperación y pruebas

Las próximas semanas serán de reposo absoluto, pero Llopis también será sometido a más pruebas médicas para descartar mayores problemas y establecer unas pautas antes de su regreso a la competición. Eso sí, es lo que menos preocupa ahora al atleta y a su entorno, tal y como señala Toni Puig. "Ahora va a descansar y luego ya se pondrá en manos de Christophe Ramírez, le marcará con el seguro que tiene con la Federación, con su propio seguro en la Generalitat Valenciana y le haremos las pruebas que haga falta. El Mundial de verano no me preocupa, el tiempo marcará los procesos y estar ahora agobiándolo no es bueno, cuando su cuerpo lo decida, lucharemos por estar en el Mundial de Budapest.