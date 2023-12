Sisay Lemma se mostró muy contento de haber logrado la victoria en Valencia: "ha sido un día muy feliz para mí. Cuando ha pasado el medio maratón he visto que iba a ritmo de récord y me he visto con ánimos y fuerza para tirar para adelante. El etíope tuvo palabras de elogio para el Maratón de Valencia: "Era la primera vez que corría aquí, me ha gustado mucho correr en Valencia, es un circuito muy rápido".

Sisay Lemma destroza el crono con récord del Maratón de Valencia Soñó con el récord del mundo Sobre si en algún momento de la prueba, llegó a soñar con batir el récord del mundo, Lemma destacó que le había faltado más colaboración por parte de las liebres: "en el kilómetro 15 he intentado ir a ritmo de récord del mundo pero he visto que las liebres iban subiendo y bajando de ritmo, eran irregulares y he visto que el récord del mundo era muy difícil pero que sí tenía al alcance el récord de la prueba y he ido a por él. En el kilómetro 25 ya he visto que el récord del mundo se escapaba". Juan Roig: "Al que bata el récord del mundo en Valencia le daremos un millón de euros" La ganadora femenina, Worknesh Degefa agradeció la oportunidad que le dio la organización de Valencia y se mostró muy feliz de su actuación: "quiero agradecer que confiasen en mí para este maratón y ha sido muy especial poder ganar. Es una gran alegría". Degefa, al igual que Lemma también echó de menos mayor colaboración de las liebres: "he tirado sola porque las liebres no acompañaban al rtimo que quería". Los dos ganadores de la prueba, destacaron la calidad del Maratón Valencia: "es una carrera espectacular, el circuito es muy rápido".