Ricardo Ten sigue su 'Camino a París' con CaixaBank

Ricardo Ten ha sido el protagonista este martes 26 de marzo de una nueva parada del proyecto ‘Camino a París’ promovido por CaixaBank con el objetivo de dar visibilidad y normalizar la discapacidad. Para ello, CaixaBank ha creado un recorrido, que simula el camino de la llama paralímpica, que pasará por cada una de las direcciones territoriales de la entidad financiera en España. La simbólica llama llegaba a Valencia donde, en la oficina All in One de Valencia, en la calle de las Barcas, el exnadador y ciclista Ricardo Ten daba una charla contando sus experiencias camino hacia los que serán sus séptimos Juegos Paralímpicos. Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, ejerció de anfitriona.

Camino a París

El proyecto ‘Camino a París’ impulsado por CaixaBank se inició en febrero en Canarias, pasó por Andalucía, y en su tercera parada, llegaba a la Comunitat Valenciana, Posteriormente continuará por otras territoriales para finalizar en el mes de julio. Cerca de 20 atletas, que forman parte del plan ADOP, colaboran con el proyecto.

El embajador en Valencia fue Ricardo Ten, recién llegado del Campeonato del Mundo de Ciclismo Paralímpico en Pista disputado en Río de Janeiro donde conquistaba tres medallas: plata en el Scratch C1, el bronce en el Omnium C1 y el oro en la prueba de exhibición de Eliminación. Pese a ello, Ten se mostraba autocrítico con su actuación: «No sería sincero si digo que estoy contento, esperaba haber estado mejor en las pruebas individuales sobre todo en las importantes, las que forman parte del programa de los Juegos. Esperaba hacer mejores tiempos». Sin embargo, Ten reconoce que el Mundial tampoco era un objetivo prioritario este año: «No íbamos al 100%, tengo claro que lo importante este año es llegar en mi mejor pico de forma a París».

Ricardo Ten, en la oficina All in One de CaixaBank / Fernando Bustamante

Aunque esperaba mejores resultados, su actuación en la última jornada, en la que conquistaba 3 medallas, ha hecho que regrese de Río con buen sabor de boca: «Pudimos estar en la lucha por las medallas. Fue una pena el scrath, una prueba en la que suelo dominar pero en esta ocasión sólo pude lograr la plata. Los rivales chinos me lo pusieron muy difícil, yo estaba solo y ellos actuaban en equipo. Esa plata me sirvió también para llevarme el bronce en el Omnium».

Preparado para la temporada de ruta

Ahora, Ten da por concluida la temporada de pista y se centrará a partir de ahora en la ruta: «A mediados de abril tenemos una concentración para preparar las Copas del Mundo que se celebrarán en mayo en Bélgica e Italia, serán la últimas antes de los Juegos». Ricardo ya tiene claro que su apuesta en París «será la CRI de Ruta, es la prueba en la que creo que tengo más opciones. Hay que elegir, no se puede preparar pista y ruta al cien por cien, cada vez hay más especialización». El valenciano se mostró orgulloso de haber sido elegido por CaixaBank como referente: «Es importante que la sociedad vea que se puede hacer deporte aunque tengas alguna discapacidad. Es un orgullo para mí si mi ejemplo sirve para animar a otras personas a hacer deporte».

Ricardo Ten está deseando vivir sus séptimos Juegos:«Los Juegos, tanto Olímpicos como Paralímpicos son especiales, aunque ya he estado en seis, sigo con la misma ilusión. Tras los Juegos de Tokio que se disputaron sin público, hay ganas de volver a unos Juegos sin restricciones.».

Apoyo al deporte adaptado

CaixaBank, patrocinador oficial del Comité Paralímpico Español desde 2019 y entidad vinculada al plan ADOP, continúa con su apoyo al deporte paralímpico. Al acto asistieron también la concejala de Deportes de Valencia, Rocío Gil; el director general de Deportes, Luis Cervera y el director general de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de València, Javier Copoví así como representantes de Valencia Basket Club, el Valencia CF, el Medio Maratón y el Maratón de València, Comité Paralímpico Español y la Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana FESA entre otras. Además, el evento contó con la asistencia de otras instituciones valencianas como AVE, la FEBF y la AECC; y también con otros atletas paralímpicos, directivos de CaixaBank.