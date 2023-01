Misión cumplida. En una tarde veraniega en pleno mes de enero y tras la extraordinaria victoria hace siete días frente al CAU Valencia, se presentaba el conjunto de Benicalap en el campo del Río para obtener su cuarto triunfo ante el colista y a ser posible el bonus ofensivo: CR San Roque 55 - 20 Gotics R.C.

Los primeros compases del encuentro no reflejaban esa intención, ya que fueron los visitantes los que salieron más enchufados, con más determinación y velocidad en su juego. Aunque esa salida no les permitió abrir el marcador.

Sería en el minuto 7 cuando llegó el punto de inflexión con el nombre propio del encuentro, Cristian Serra Hernández. El capitán valenciano tuvo una actuación memorable, ya que fue el autor de cinco ensayos, cuatro de ellos en la primera parte. Ahí es nada. A raíz del primer ensayo en jugada individual de Cristian inaugurando el marcador, el San Roque tomó las riendas del choque y desplegó un juego dominante con un mayor físico y dinamismo donde el oval corría de mano en mano a una gran velocidad que los defensores catalanes no pudieron frenar. Así fueron cayendo los siguientes tres ensayos. Eso sí, siempre con la misma firma, Cristian Serra.

Se llegó al ecuador con un tanteo favorable a los azulgrana de 34-0 que les permitía no solo llevarse la victoria si no también el bonus ofensivo.

Pero el showtime desapareció nada más dio comienzo la segunda parte. El Gòtics de Barcelona sacó su orgullo y empezaron hacerse de nuevo con el encuentro, aprovechando también una tarjeta amarilla al conjunto valenciano. Fruto de esa salida en trompa fue el primer ensayo visitante ante una defensa local pasiva y dormida (minuto 42).

No sirvió este aviso para despertar a los valencianos, ya que los barceloneses siguieron con su dominio e iniciativa en el juego. Y así llegó el segundo ensayo para ellos, 34-12. (minuto 49).

Timidamente fue espolsándose el San Roque la sacudida visitante y en una jugada de contraataque, Gonzalo Gambetta “Gonchi” que debutada con el primer equipo, consiguió un nuevo ensayo para los locales, minuto 57.

Pero lejos de cambiar el signo del partido, fue solo un pequeño oasis. El Gòtics siguió tirando de pundonor y en busca de más ensayos. Nueve minutos más tarde, aprovechando una segunda expulsión temporal del conjunto local, lograron de nuevo sumar cinco puntos, 41-20.

Aunque no corría peligro la victoria si el punto bonus que había desaparecido. Tan solo restaban poco más de 10 minutos para la conclusión. Y como no podía ser de otra manera, en el minuto 77, Cristian Serra de nuevo lograba su quinto ensayo particular y devolvía el bonus al San Roque.

En la última jugada del choque Andrés Pizarro en una galopada junto a Nacho Doronzo que le asistió, certificó el encuentro con un ensayo más y poner el definitivo 55-20 en el marcador. Una victoria dedicada a Juan Carlos Lavarías “El Patas”, que se encuentra convaleciente y que esperamos ver pronto por el Río.

No ha podido comenzar mejor el año para los de Benicalap con dos triunfos consecutivos que les permite cerrar la primera vuelta de la liga en la novena posición y afrontar con optimismo la segunda vuelta.

Este lunes 16 de enero tendrá lugar el sorteo de la segunda fase para conocer no solo el calendario, sino también los desplazamientos a realizar.