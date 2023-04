No importa que haya poco en juego, que los puntos no sirvan para nada y que esta segunda parte de la competición no tenga demasiado interés. Un derbi siempre es un derbi y el Valencia RC y el CAU así lo jugaron. Con intensidad, emoción y mucho pundonor. Ganó el equipo local pero pudo hacerlo cualquiera porque los dos equipos se empezaron a fondo para convertir el choque en un bonito e igualado partido.

Primera parte Empezó el CAU muy fuerte el choque y enseguida anotó su primer ensayo al que sumó también los dos puntos de la transformación. Parecía que había entrado mejor al partido que su rival pero no sacó suficiente provecho a ese dominio y en el minuto 16, tras un error en un pase, empató el partido el Valencia. Se igualó también el choque. Ninguno de los dos equipos dominaba el juego. Muchas patadas defensivas y pocos metros avanzados con el balón. Se jugaba mucho por el centro y poco por las alas y ni siquiera un golpe de castigo con el que fue sancionado el CAU sirvió para que el marcador se moviera ya que los locales erraron el tiro a palos. Al descanso empate a siete. Segunda parte Si la primera parte había acabado con un tiro a palos del Valencia, la segundo lo hizo con una jugada similar favorable al CAU que si acertó para sumar tres puntos y poner en ventaja en el marcador. No tardó en reaccionar el Valencia que con una buena combinación logró ensayar y voltear el resultado pese a no conseguir transformar. El partido se había vuelto mucho más dinámico. De nuevo se puso el CAU por delante gracias a un drop de Joan Terol. 12-13 para los visitantes que tenían por delante la ardua tarea de buscar la victoria ante un rival que no tenía intención de rendirse. Lo apretado del marcador hacia que cada posesión, cada jugada fuera emocionante. Pudo el CAU aumentar la ventaja y pudo el Valencia ponerse por delante pero no fue hasta los minutos finales cuando los locales aprovecharon una buena patada lateral para superar la defensa del CAU y anotar el ensayó que les daría la victoria. Todavía pudo el CAU lograr el triunfo pero en la ultima jugada del partido se quedó a pocos centímetros de ensayar gracias a una buena defensa del Valencia. Al final 19-13 y el telón de la DHB que se cierra hasta la próxima temporada. Resultados y clasificación División de Honor B Femenina El equipo femenino de Les Abelles disputó su ultimo partido a XV de la temporada 2022/2023, y lo hacían contra el Barça en El Pantera. El partido se presentaba como complicado dado el resultado obtenido en la primera vuelta de la Liga, pero las abejorras salieron al campo con una intensidad de juego a la altura del encuentro. Inauguró el marcador el equipo abejorro aunque sin transformación, y fueron necesarios 30 minutos para que el equipo catalán anotara su primer ensayo. Pese al juego y la buena presión de Les Abelles, no se pudo evitar que el Barça se posicionara por delante en el marcador con una diferencia de dos ensayos (5-20). Se cierra la temporada con un partido que nos deja buen sabor de boca y con un quinto puesto en la tabla. División de Honor El domingo por la mañana se disputó en El Pantera el partido que marcaó ya la recta final de la temporada 2022/2023 de nuestros chicos de DH. A las 12:30 horas el equipo masculino de Les Abelles se enfrentó al Ampo Ordizia RE, con un claro objetivo: los puntos se quedan en casa. Inauguraba el marcador nuestro 10, Matias Frutos, con un golpe de castigo a palos, logrando los primeros 3 puntos del partido. Los chicos fueron contundentes en el juego con balón y también en la defensa durante la primera parte, llegando al descanso con el resultado de 22-8. La segunda parte, disputada en algunos momentos por solo 13 jugadores en el campo, les dio al Ordizia la oportunidad de ser superiores, pero aun así el equipo abejorro mantuvo clara su posición. El Staff afirma que 'se planteo un partido con mas juego y no tan cerrqdo como los anteriores y se logró, el dominio del encuentro fue del conjunto abejorro claramente'. Con dos ensayos mas en esta segunda parte por parte de Les Abelles, el partido se resolvió con un 39-20, que le dio una clara victoria a la colmena. Les Abelles se llevó los 4 puntos y salió de la zona de peligro: objetivo cumplido.