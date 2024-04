Los diez alimentos baratos que Harvard considera obligatorios para adelgazar

Adelgazar es complejo. Más de lo que parece y te venden normalmente. Requiere de ciertos esfuerzos y también de acertar con la alimentación, que es más importante si cabe que el ejercicio. Es un tema que incumbe a un altísimo porcentaje de la población y como es lógico también se hacen muchos estudios al respecto.

La universidad de Harvard sigue avanzando día a día en sus divulgaciones sobre salud, en busca de los mejores consejos para perder peso. En esta ocasión han dado con diez alimentos que no deberían faltar en ninguna dieta saludable, con la particularidad de que están al alcance de todos los bolsillos. De hecho añade algunos consejos para ahorrar al comprarlos.

La lista de la compra de Harvard para adelgazar

Harvard da una lista de diez alimentos que deben formar parte de tu dieta siempre / Pixabay

Tras recopilar datos, la universidad da su decálogo de alimentos imprescindibles en tu compra semanal, tanto si quieres perder peso como mantenerte o ganar volumen. Es una lista variada que incluye un poco de todo: conservas, verduras, proteínas, snacks... vamos con ella.

Atún en lata

en lata Bayas (arándanos, frambuesas, fresas...)

(arándanos, frambuesas, fresas...) Cereales integrales (arroz, avena, quinoa...)

integrales (arroz, avena, quinoa...) Huevo

Judías verdes

verdes Lentejas

Maíz

Mantequilla de cacahuete

Patata

Tomate

Sorprende la variedad, pero todo tiene su explicación. Las judías, los tomates o el atún pueden venir en conserva. Este último, además, se puede añadir en todos los tipos de platos que comas y tiene propiedades fenomenales. Incluso da licencia para picoteos de patatas 'fritas' y palomitas de maíz si se cocinan directamente con airfryer sin usar aceite ni mantequilla. Simplemente has de comprar estas verduras en estado natural y dejar que este electrodoméstico haga magia.

Trucos útiles para ahorrar en tu visita al supermercado

Es mejor mentalizarte de lo que necesitas antes de ir a comprar / Pixabay

Harvard, además, añade nuevos consejos para que hacerse con estos diez alimentos sea más barato de lo normal. La universidad destaca la importancia de tener bien definida la lista de la compra antes de ir al supermercado para no pasarnos con las cantidades o dejarnos seducir por ofertas de comida que no queremos. Además recomienda no ir con el estómago vacío para evitar tentaciones.

Otro truco que se propone es comprar los alimentos a granel cuando sea posible, pues generalmente es más barato así que cuando vienen empaquetados. En caso de que solo se puedan adquirir de este modo pagarás menos por el kilo de comida si escoges el envase más grande (no lo hagas si es demasiada cantidad y el alimento es perecedero). Por último Harvard sugiere ir a marcas blancas, que suelen tener la misma calidad que las tradicionales.