Las reacciones al 21º Grand Slam de Rafa Nadal no cesan. En este caso ha sido la prometedora tenista Daria Kasatkina la que se ha expresado con detalle en una entrevista concedida a Eurosport Rusia.

"Estaba sobrepasada de emociones cuando vi las lágrimas de Rafa. Es imposible reaccionar de forma diferente cuando ves así a un hombre de 35 años, que lleva 20 jugando al tenis y ha ganado todo lo posible, que ha alcanzado las cotas más altas." Así mostraba su admiración por el de Manacor. sin embargo, la rusa no se cortó a la hora de manifestar también sus opiniones negativas:

"Todos hicimos un sacrificio y aceptamos las normas para poder jugar, mientras que Djokovic quería seguir su propio camino. Si se le hubiera permitido jugar con todo lo que pasó, no habría sido justo para el resto de jugadores." De esta manera dejó clara su postura frente a la situación que se vivió previa al Open de Australia y que a su juicio terminó resolviéndose de la manera más justa para todos.

Te puede interesar: Tenis Djokovic habría decidido vacunarse tras la victoria de Nadal en Australia

La comparación definitiva

"Djokovic es así, todos vemos lo mucho que desea ser querido. Intenta hacer todo lo posible, pero no funciona, porque al fin y al cabo sientes que hay algo que no encaja. Rafa es real, no rompe raquetas porque no lo ha hecho desde que era niño." La tenista tiene clara su postura y no duda en manifestarla abiertamente y sin miedo a represalias.