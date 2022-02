Pedro Martínez, campeón por primera vez de un ATP 250, asegura sentirse "muy feliz" después de "conseguir" lo que tanto ha intentado "en los últimos dos años". "Ahora estar en el club de campeones es increíble", ha declarado el tenista valenciano de 24 años en una entrevista a la página oficial oficial de ATP.

Después de coronarse como ganador del Chile Dove Men+Care Open al vencer en la final al Next Gen ATP argentino Sebastián Báez (4-6, 6-4 y 6-4), el de Alzira ha alcanzado por primera vez el Top 50 en su carrera.

Esta es la entrevista íntegra de Pedro Martínez Portero en 'ATP Tour':

¿Qué significa ganar tu primer título ATP Tour?

Es una gran sensación, estoy muy feliz. Es algo que he intentado conseguir en los últimos dos años, desde que juego principalmente torneos ATP, y ahora estar aquí en el club de campeones es increíble.

Jugaste tu primera final frente a Casper Ruud en Kitzbühel en tierra batida el pasado año. ¿En qué medida te ayudó esa experiencia en la final de Santiago?

No creo que perdiese el partido por no tener experiencia. Creo que Casper estaba a un muy buen nivel. Estoy contento de estar aquí otra vez. Estuve bien mentalmente, estaba preparado y sabía que iba a ser un partido largo, incluso aún estando break abajo en el segundo set, seguí peleando. Quizás, eso me dio confianza.

Llegaste a Santiago sin haber superado la segunda ronda este año, ¿qué fue lo que funcionó en Chile?

Este año he sido competitivo en todos los partidos que he jugado. La semana pasada perdí con [Diego] Schwartzman, en más de una hora y media, pero fue un resultado muy favorable para él 6-1, 6-1. Pero creo que vengo haciendo las cosas bien desde el inicio de año. He perdido con jugadores muy buenos y he peleado cada partido, sabía que mi momento llegaría. Es lo que tienes que hacer. Ser paciente y tu momento llegará.

Esta semana has superado momentos duros en los que mostraste un gran espíritu de lucha. ¿Cómo te describirías fuera de la pista? ¿Aplicas esa resistencia en la pista también fuera?

Fuera de la pista creo que soy un chico tranquilo. Me gusta relajarme, pasar tiempo con mi familia cuando estoy en casa. Cuando estoy en la pista, creo que soy otra persona. Algo cambia en mi cabeza, algo va más rápido y hay cosas que no puedo controlar. Eso es lo que siento, pero eso me da el espíritu de lucha en la pista.

Vivías al lado del Club de Tenis Alzira. ¿Podrías hablar de tus primeros recuerdos sobre cuándo empezaste a jugar a este deporte?

Vivía ahí desde que tenía seis años. Tenía un monopatín y solía ir directamente a la pista. Pasaba todo el tiempo en ese club. Mi entrenador, Nacho, me enseñó las habilidades que tengo en mi juego ahora. Estaba siempre jugando con mi amigo Pepe y tengo grandes recuerdos. Estaba siempre ahí con un raqueta de tenis o jugando al fútbol, desde los seis hasta los 15, toda mi infancia.

Tu compatriota Rafael Nadal fue un ídolo de tu infancia. ¿Te inspira ver cómo sigue dominando como lo ha hecho esta temporada?

No hay palabras para lo que ha hecho Rafa esta temporada. Lo hizo antes, pero cada vez sorprende a todo el mundo, creo que también a sí mismo. Me inspira e inspira a muchos jugadores. Tenemos una muy buena cultura de tenis en España, así que te da confianza para alcanzar cosas nuevas y espero que pueda seguir subiendo en el Ranking y mantenerme jugando así.

Soy un chico tranquilo. Pero cuando estoy en la pista, soy otra persona, algo cambia en mi cabeza, va más rápido y ha ycosas que no puedo controlar. Eso me da el espíritu de lucha

¿Qué figuras te han ayudado en tu carrera?

Por supuesto mis padres, me apoyaron cuando era niño. Mi abuelo, toda mi familia ha estado detrás de mí cuando los he necesitado. Mi novia, con la que llevo cuatro años y medio. Ella viene conmigo a todos lados que voy. Nos mudamos de una casa a otra, y siempre está a mi lado y es un gran apoyo para mí.

¿Cuál es tu mayor pasión fuera de la pista? Sabemos que te gustan los perros y que eres aficionado al Real Madrid…

¡Tenemos siete perros! Adopté uno aquí en Santiago en 2019, cuando vine a un Challenger. Encontré un cachorro en la carretera, estaba buscando comida en la basura y me lo llevé a casa. Está en España ahora, se llama Scooby.

Me gusta salir con mis amigos, pasar tiempo en casa porque el tenis te hace viajar mucho. Me gusta ver otros deportes, salir a comer la buena comida que tenemos en España.

Soy aficionado al Real Madrid porque mi abuelo, que murió hace unos años, también lo era. Los sigo cada semana cuando juegan la Liga y juego una Liga Fantástica con mis amigos, así que sigo mucho el fútbol.

Esto es un hito en tu carrera. ¿Cómo lo vas a celebrar?

Esta noche voy a cenar seguro, quizás me tomaré una cerveza con mi entrenador… tienes que celebrar cuando consigues algo así. Incluso si hubiese perdido, habría hecho lo mismo, y mañana tenemos que volvar para ir a la copa Davis. ¡Veremos que nos depara la noche!