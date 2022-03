Nick Kyrgios se encaró con Carlos Bernardes, juez de silla del encuentro ante Jannick Sinner en Miami, cuando Sinner sacó y el walkie-talkie del árbitro empezó a sonar. Kyrgios se encaró con Bernardes replicándole que cómo era posible que esto sucediese en uno de los torneos más importantes del mundo.

Fue en el 'tie break' cuando el tenista australiano se dirigió a la grada y le dijo a su amigo, el tenista Matt Reid, que él podría hacer el trabajo del juez de silla. A Bernardes no le sentó bien este comentario y sancionó a Kyrgios con un warning, una advertencia verbal.

Problemas para Kyrgios

"La ATP nunca defiende a sus jugadores, apesta", se quejó el australiano en rueda de prensa después del partido. Kyrgios fue sancionado en Indian Wells con 25.000 dólares después de que lanzase su raqueta a la grada, esto no le pareció justo al tenista, que se quejó de que a él se le sancionaba mucho más duro por acciones que no eran tan graves. La ATP aún no ha tomado medidas por su comportamiento con el juez de silla, pero Kyrgios espera un castigo grave después de llamarlo "jodido retrasado".