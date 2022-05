Carlos Alcaraz, que por vez primera se clasificó para cuartos de final de Roland Garros, tras derrotar al ruso Karen Khachanov por 6-1, 6-4 y 6-4, se mostró muy contento con el nivel que viene mostrando hasta ahora.

Además, el murciano de 19 años manifestó que sería "injusto" que volviera a tocarle a él jugar en horario nocturno este martes en la quinta ronda del segundo Grand Slam del año.

"No me parecería justo, ya he jugado dos veces en el turno de noche. No digo que me moleste, pero tengo menos tiempo de descansar, termina todo muy tarde, hay que cenar, ir al fisio, tratar de descansar con la adrenalina del partido. Una tercera vez no me parecería justo", señaló.

Las declaraciones de Alcaraz, unidas, en las horas previas, a las palabras de Rafa Nadal y Novak Djokovic, que se enfrentarán en el 59º duelo entre ambos, han alimentado la polémica y el interés por conocer cuál será el partido de cuartos de final en horario nocturno.

Finalmente, la organización ha decidido que sean Djokovic y Nadal los que jueguen de noche, no antes de las 20:45 del martes 31 de junio.

En lo referente a su estado de forma, Alcaraz indicó: "Me estoy encontrando bastante bien, jugando grandes partidos, muy contento con el nivel que estoy mostrando. Hay que intentar seguir dando el nivel que estoy dando física y mentalmente", aseguró el murciano.

Su rival será el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo, al que derrotó en la pasada final de Madrid, donde consiguió su segundo Masters 1000 y quien el domingo venció al valenciano Bernabé Zapata en los octavos de final.

"Voy a intentar salir como en Madrid, aprovechar las oportunidades que tenga, darle mucha presión desde el principio, va a ser duro y ajustado", indicó el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz espera que el alemán salga más fuerte que en la final de Madrid. "Va a ser diferente, voy a esperar al mejor Zverev que pueda pensar", dijo. Añadió que "probablemente" sea el partido más importante de su carrera, que le abre las puertas de una semifinal de un Grand Slam, pero recordó que ha jugado otros duelos a alto nivel, incluidas dos finales de Masters 1000 que ha ganado en Miami y Madrid.