El tenista castellonense Roberto Bautista Agut se convirtió en el valor seguro de España en la fase final de grupos de la Copa Davis disputada en València, donde no perdió ninguno de los tres partidos que jugó y en la que, con una actuación brillante, contribuyó a lograr la clasificación del equipo español para la fase final de Málaga que se disputará en noviembre.

Bautista, nacido el 14 de abril de 1988 en Benlloc, visitó por primera vez el Club de Tenis de Castellón a los cinco años y, desde ese momento, la raqueta se convirtió en su fiel compañera hasta llegar a cosechar la Copa Davis de 2019 y un total de once títulos ATP en los torneos de Hertogenbosch, Stuttgart, Auckland (2), Sofía, Chennai, Winston-Salem, Dubái, Doha (2) y Kitzbühel.

Bautista fue el único integrante de la selección capitaneada por Sergi Bruguera que fue capaz de sumar este fin de semana en València un punto para España contra Serbia, Canadá y Corea del Sur. Además, el valenciano encadenó su séptimo triunfo en la competición desde que en noviembre de 2019 cayó en semifinales con el ruso Andrey Rublev en tres sets (6-3, 3-6 y 6-7).

Esta competición quedará en el recuerdo del jugador castellonense, tal y como ocurrió en la edición de 2019 que fue muy especial para él, ya que abandonó la concentración por el fallecimiento de su padre y volvió para jugar y ganar en el primer enfrentamiento de la final en la que España superó a Canadá. Bautista Agut se impuso entonces al prometedor Félix Auger-Aliassime en dos sets (7-6 y 6-3).

El jugador, que actualmente ocupa el puesto veintiuno del ranking ATP, derrotó esta pasada semana en València al serbio Miomir Kecmanovic, al canadiense Vasek Pospisil y al surcoreano Seong Chan Hong tras unos dos primeros partidos muy duros en los que llegó a dos 'tie break' contra Kecmanovic y a tres sets contra Pospisil, si bien frente al jugador asiático la diferencia en la clasificación se notó y la suya fue la victoria cómoda en un choque en el que demostró su veteranía.

Previamente, el de Benlloc ganó en la Davis 2022 a los rumanos Gabi Boitan y Marius Copil. Y, en la edición de 2019, al croata Nikola Mektic para rehacerse de la derrota con Rublev.

Bajo la meta marcada de darlo todo siempre en la pista para volver orgulloso a casa, el tenista logró su mejor puesto en el ranking en 2019, año en el que también llegó a la semifinal en Wimbledon, al alcanzar la novena plaza.

Roberto Bautista explicó durante la semana en València, después de cada partido, que estaba satisfecho porque ha podido mostrar su mejor versión y ha jugado un buen tenis en Valencia. "Me encuentro mucho más cómodo jugando la Davis que años atrás. Me siento con más experiencia, manejo mejor los partidos, o eso intento, a veces se complican y no tienes más remedio que bajar al barro, pero me he encontrado muy a gusto y he podido competir a mi mejor nivel, cosa que no es fácil en esta competición", dijo tras la competición.

Bautista descansará dos semanas tras esta fase de la Copa Davis y después empezará a preparar la final de Málaga.