El extenista español y director de la Copa Davis, David Ferrer, explica que en esta edición de la fase final de la competición, que se celebrará del 22 al 27 de noviembre en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, "los partidos no se alargarán hasta la madrugada" como sucedió en 2019, cuando se implantó el nuevo formato de la mano de la empresa Kosmos.

"Menos el jueves, que va a haber doble jornada, el resto de días habrá una eliminatoria por día y eso propiciará que los partidos no se alarguen hasta la madrugada. Eso nos pasó el primer año y ahora ha cambiado. El objetivo es que los equipos puedan tener descanso", añade Ferrer, de 40 años, en una entrevista con EFE.

Los cruces de esta fase final de la Copa Davis son Australia-Países Bajos (22 de noviembre), España-Croacia (23 de noviembre), Italia-Estados Unidos (24 de noviembre) y Alemania-Canadá (24 de noviembre). Las semifinales se disputarán el 25 y el 26 y, la final, el 27. "Considero que son igual de favoritas España, Estados Unidos e Italia, pero éstas dos últimas se van a enfrentar en cuartos", dice Ferrer.

"Aunque España también va a tener una eliminatoria de cuartos muy complicada ante Croacia. Italia llega con jugadores que están en un muy buen momento, como Matteo Berretini (número 15 del ranking ATP) y Jannik Sinner (12)", apunta.

De todas maneras, Ferrer advierte que "España contará con Carlos Alcaraz (1) y un segundo jugador muy consolidado, como pueden ser tanto Roberto Bautista (20) como Pablo Carreño (14)" y que "en la Copa Davis es muy importante el dobles y, en este sentido, Estados Unidos tiene un auténtico equipazo".

Ferrer conoce muy bien lo que es jugar la Copa Davis, ya que es una competición que venció con España en tres ocasiones: 2008, 2009 y 2011. "La Copa Davis sigue siendo atractiva para los mejores jugadores. Lo que pasa es que el calendario es el que es y está muy ajustado. Pero lo importante es que a nivel histórico es un torneo importantísimo", considera.

E insiste: "Jugar para tu país te provoca una presión extra y la repercusión de vencer la Copa Davis solo te la da ganar un Grand Slam".

La competición parece que está atrayendo al público de Málaga, ya que Ferrer explica que "la venta de entradas va bien, especialmente en los partidos de España, que ya están casi llenos". En cambio, en los otros partidos están "trabajando para que también vaya el mayor número de gente posible".

Futuro de las Finales de la Davis después de Málaga

Málaga acogerá la fase final de la Copa Davis tanto este 2022 como en 2023. "Es una ciudad a la que le encanta el deporte", considera Ferrer: "Desde un primer momento, sus instituciones estuvieron muy interesadas en acoger la fase final y se acopló todo. A mí, siendo español, me ilusiona que sea en Málaga".

En cambio, aún no hay nada decidido respecto a lo que puede suceder a partir de 2024, aunque en el pasado hubo informaciones que situaron la fase final de la competición en Oriente Medio en un futuro. "No sé lo que pasará en 2024".

"La Copa Davis es global, internacional, y por supuesto que tiene que expandirse. Pero no sabría decir si va a cambiar, si va a ser en Oriente Medio, ya se verá", zanja Ferrer. También València se ha postulado a acoger las Fases Finales en su acuerdo de cinco años desde 2022, cuando albergó la fase de grupos en La Fonteta.

En esta edición, por primera vez se medirá, gracias al acuerdo de Kosmos con Ecovidrio, la huella de carbono que deja la competición. "La Copa Davis lleva trabajando con Ecovidrio los últimos tres años y se intenta que el torneo sea lo más sostenible posible", dice Ferrer.

"En Málaga se está haciendo una pista de tenis fabricada con 22.000 kilos de vidrio reciclado. Aún no la he podido ver y me causa curiosidad poder verla en persona. El objetivo es concienciar a la población sobre la importancia de la sostenibilidad", añade.

Retirado desde 2019, no piensa en la competición

Ferrer se retiró como tenista profesional en 2019. Preguntado por si echa de menos la adrenalina de competir es contundente: "Desde que me retiré hace tres años no ha habido ningún día que haya echado de menos la competición. Vivo otra etapa de mi vida y me lo paso muy bien".

Aunque puntualiza que, como jugador, disfrutó "muchísimo" y vivió "emociones muy intensas". Pero el tiempo ha pasado. "Ahora tengo otra vida siendo director del Trofeo Conde de Godó y director de la Copa Davis. Me siento realizado, me gusta aprender y tener otra faceta en mi vida relacionada con el tenis. Además, sigo jugando la Legends Cup e intento mantenerme en forma", explica Ferrer.

España alzó la Copa Davis en la primera edición organizada por Kosmos, en 2019. Al año siguiente la competición no pudo disputarse a causa de la pandemia del coronavirus y, en 2021, venció la Federación rusa, que se impuso por 2-0 a Croacia en la final. Esta vez, a causa de la suspensión indefinida de Rusia por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF), el campeón no podrá defender su título.