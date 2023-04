Rafa Nadal ha recibido malas noticias en este arranque de 2023: una lesión en el psoas le impidió defender el título en el Open de Australia y también le dejó fuera de Acapulco Indian Wells y Miami. Ha estado fuera más tiempo de lo previsto y se centrará en la tierra. El de Manacor, que ya estuvo lesionado a finales del año pasado, defendía muchos puntos y ha caído, por primera vez desde 2005, fuera del top 10 del ranking ATP.

El balear es el decimocuarto tras verse superado también por Karen Khachanov. Una posición que, al margen de no ser acorde a su palmarés, le desprotege en los sorteos: puede enfrentarse a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o cualquier otro top 8 mundial en los octavos de final de un Masters 1000 o Grand Slam. Y será así mientras se mantenga fuera de las ocho mejores raquetas del planeta.

Rafa Nadal nunca ganó un Masters 1000 con un ranking tan bajo

A falta de conocer oficialmente si Nadal volverá en Montecarlo o esperará a Barcelona, el ganador de 22 títulos de Grand Slam está preinscrito en el torneo del Principado como cabeza de serie número 14. Apenas tres puestos y 530 puntos por encima de ser superado por Pablo Carreño y perder esa ventajosa condición. En Grand Slam, eso sí, hay 32 preclasificados que evitan a los 'cocos' en las dos primeras rondas.

Con un total de once títulos, ocho de ellos seguidos, el español es el auténtico rey de Montecarlo. Fue el primer Masters 1000 que ganó y fue el que conquistó con peor ranking, siendo el cabeza de serie número 11 en abril de 2005. Por tanto, se enfrenta al reto de hacerse con un trofeo de este nivel en una posición tan baja por primera vez en su carrera.

Lo más enrevesado es que Nadal está obligado a conseguirlo. Si bien no defiende nada en Mónaco ni en el Godó, a partir de Madrid restará puntos si no iguala o mejora sus resultados. Y en Roland Garros se juega revalidar 2.000 de los 2.715 que tiene. Si no consigue sumar rápidamente, a ser posible ganando alguno de los Masters 1000 de la gira de tierra batida, Rafa sufrirá una brusca caída en el ranking y tendrá problemas.