La castellonense Sara Sorribes contra Fernanda Contreras y Nuria Párrizas frente a Renata Zarazúa abrirán este viernes la eliminatoria Qualifier de la Billie Jean King Cup by Gainbridge que la Selección Española MAPFRE de Tenis disputará contra México a partir de las 12 horas en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella.

Sorribes buscará el primer punto

Apenas una semana después de regresar a la competición tras la lesión en el pie sufrida a finales de septiembre del pasado año, Sara Sorribes afrontará el primer punto de la eliminatoria: “Ha sido una vuelta mucho mejor de lo que yo me esperaba. Han sido buenos partidos jugados por mi parte y eso me ha dado la tranquilidad de que he vuelto bien y eso es lo más importante para competir mañana.”

La castellonense ha reconocido que hubiera preferido jugar en segundo turno: “Qué le vamos a hacer, te tienes que adaptar. Creo que con toda la experiencia que tengo en esta competición intentaré llevarlo lo mejor posible y disfrutar para que el público nos dé toda esa energía que seguro vamos a necesitar.”

Será el primer enfrentamiento entre Sara Sorribes (Nº 101) y Fernanda Contreras (Nº 191), nieta del legendario excapitán Copa Davis Pancho Contreras.

Enfrentamientos inéditos

Tampoco se han visto las caras en el WTA Tour Nuria Párrizas (Nº 80) y Renata Zarazúa (Nº 277), aunque sí se enfrentaron hace cinco años en el circuito ITF, con victoria entonces para la mexicana, con retirada de la española.

La granadina asumirá por primera vez, el liderazgo del equipo: “Estoy muy feliz de poder jugar, sea de uno o de dos. Tengo claro que voy a darlo todo en pista y que va a ser una eliminatoria dura, pero confío mucho en mí y en mi equipo y vamos a por ello.”

Anabel Medina desconfía del ranking

Sobre el papel, España parte como favorita en esta eliminatoria que da el acceso a las Finales de este año, pero la valenciana Anabel Medina apela a la prudencia: “Nos planteamos la eliminatoria punto a punto, sin mirar los rankings y sabiendo que tenemos por delante cinco puntos muy difíciles, con unas rivales muy complicadas.”

Aún así, la capitana reconoce que “El hecho de jugar en casa con nuestro público nos da un extra de motivación.”

La jornada del domingo comenzará una hora antes a partir de las 11 horas con el partido entre las número uno de cada equipo Nuria Párrizas y Fernanda Contreras, seguido del enfrentamiento entre Sara Sorribes y Renata Zarazúa. Para el punto de dobles están inicialmente nominadas Rebeka Masárová y Marina Bassols, frente a la Top-10 mundial Giuliana Olmos y Marcela Zacarías.

Horarios Partidos

Viernes, 14 de abril

12 horas – Sara Sorribes (ESP) vs Fernanda Contreras (MEX)

Seguido de – Nuria Párrizas (ESP) vs Renata Zarazúa (MEX)

Sábado, 15 de abril

11 horas – Nuria Párrizas (ESP) vs Fernanda Contreras (MEX)

Seguido de – Sara Sorribes (ESP) vs Renata Zarazúa (MEX)

Seguido de – Rebeka Masárová / Marina Bassols (ESP) vs Giuliana Olmos / Marcela Zacarías (MEX)