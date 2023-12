Pablo Andújar (Cuenca, 37 años) colgó la raqueta en la pasada Copa Faulcombridge, el 21 de noviembre de forma definitiva. Con cuatro títulos ATP y finalista en cinco ocasiones, y número 32 del mundo el 13 de julio de 2015, recogerá el Premio SUPER a su trayectoria el próximo lunes 18 de diciembre, algo que agradecía en esta entrevista en el CT Valencia: «Muy contento de que SUPER haya pensado en mí. A mí siempre se me ha dicho conquense, realmente soy de Cuenca, pero nací allí por circunstancias del la vida, pues mi familia es de aquí y me siento valenciano, y que SUPER, diario valenciano del deporte por excelencia haya pensado en mí como homenajeado, me resulta muy especial».

¿Ha asimilado su despedida?

Este año ha sido ya de despedidas. He jugado muy pocos. Barcelona y Madrid, sitios muy especiales. No había vuelto a jugar hasta noviembre, seis meses que había estado totalmente fuera, ha sido el tiempo para asimilar la nueva vida que iba a tener. Me hacía especial ilusión cerrar aquí el círculo.

¿Fue la despedida soñada?

Era la despedida soñada, de verdad, porque era consciente que no iba a ganar el torneo, y no me servía de nada ganar un partido. Perder contra Landaluce, un chaval que va a ser el futuro del tenis español, al cual yo personalmente había invitado al torneo, con toda la gente que vino a verme, seguramente era una de las personas indicadas, y también el escenario perfecto.

¿Qué echa más de menos?

La decisión que tomo la tomo feliz, muy consciente de todo, desde hace dos años que ya lo pensaba. Y ahora mismo no echo de menos nada, sinceramente. Seguramente con el paso del tiempo… Sé que los sentimientos y sensaciones de una pista no los voy a tener nunca, pero ahora me motivan otras cosas fuera del tenis profesional.

Como ser director de la Copa Faulcombridge y representante de los jugadores en la Junta directiva de la ATP.

Son dos cosas muy importantes para mí que me hacen mucha ilusión. He estado también estudiando, cursos para formarme en la gestión.

¿Qué supone la Copa Faulcombridge para Valencia?

Era un torneo que me ilusionaba traer de vuelta al Club de Tenis Valencia, después de perder el torneo 500 y el 250 que teníamos antes. Me hacía mucha ilusión devolver el tenis a la ciudad de Valencia, que ha sido referente en este deporte. Si a eso le sumas la historia de esta Copa por la que han pasado Borg, Santana, Emilio Sánchez Vicario... se juntaban dos cosas, la ciudad y la historia.

¿Valencia volverá a tener algún día un ATP500 o ATP250?

Lo que tenemos que hacer primero es hacerlo crecer en Challenger, de 90 a 100 este año, el que viene intentaremos subir a 125 si todo va bien, y que en el 2025 podamos cambiarlo de fecha en 175, las segundas semanas de los Masters 1000, lo que haría que todos los que han perdido en Madrid pudieran venir y tener jugadores del 12, 15 o 20 del mundo, que es un cuadro mejor que incluso el que pueda tener un 250. Ese es el objetivo que tenemos. Pero necesitamos viabilidad económica, y que la ATP nos permita esa flexibilidad de fechas y categorías, lo cual no es tan sencillo. El siguiente paso es adquirir una licencia ATP, pero eso no lo controlamos nosotros. Las licencias son las que son y no es fácil adquirirlas.

Pero el tenis sí que goza de buena salud en Valencia: Davis, WTA, ITF...

En Valencia realmente el tenis es un deporte referente y lo ha sido durante años con tantísimos jugadores buenos que han salido de aquí. Tenemos la suerte de la Copa Davis, el torneo femenino de Anabel Medina, la Copa Faulcombridge que hemos devuelto. La ciudad y las instituciones, públicas y privadas, apoyan este deporte, y esto es muy positivo.

¿Qué labor tiene en la Junta de la ATP?

Estoy como representante de los jugadores. Es mucha responsabilidad, porque las decisiones que tomas son tratando de ayudar lo máximo posible al jugador, tanto en condiciones laborales y económicas como en el calendario, que es muy amplio y muchas veces se quejan. No es muy fácil, con la estructura de la ATP, con el 50 por ciento de los torneos, que sean intereses exactamente iguales, pero hay una buena sintonía. Hemos crecido muchísimo los últimos 3 y 4 años en decisiones a favor del jugador y del circuito. Muy contento y aprendiendo muchísimo.

¿Se ve como entrenador?

Entrenar no es algo que me motive especialmente a día de hoy. Mi camino creo que es otro, me he formado para ello, y me motiva más todo lo que es el tenis fuera de las pistas que no dentro.

¿Le da más valor a los títulos o a su victoria con Federer en Basilea?

Lo que más valor le doy a mi carrera no solo son los títulos. La historia de la superación con la lesión en el codo va más allá que las victorias como ante Federer o Thiem. Lo que más valoro es eso, haber estado tanto tiempo luchando contra adversidades que se han estado dando, y que he conseguido darles la vuelta. Estuve a punto de retirarme, pasó por mi cabeza en la tercera operación de codo tras dos años y pico sin competir, pero nació mi hijo, empecé a relativizar las cosas, no centrarlo todo en el tenis, son regalos que van más allá de ganar o perder. Poder competir contra Federer era un sueño para mí.

¿Cómo recuerda aquello?

Estaba muy nervioso el partido anterior porque sabía que si ganaba jugaba contra Federer. Pero fue un momento muy especial, sobre todo porque nunca había jugado competición oficial contra él. Y ganarle fue uno de esos regalos de la vida y del tenis, puedo decir que me enfrenté con Federer y y encima le gané. Es un recuerdo que se va a quedar para siempre.

¿Le ha sido fácil conciliar con tres hijos y una hija?

Ha sido complicado, sobre todo al final, porque los niños se van haciendo mayores, son conscientes, y como padre te sabe mal dejarlos en giras largas. Pero ha sido muy bonito, que ellos hayan visto a su padre competir en directo mientras era aún profesional, me ha hecho mucha ilusión, y tanto yo como ellos lo tendrán para siempre.

Su generación tiene relevo en la C. Valenciana con Zapata, Martínez...

...Martinez, Taberner, en chicas está costando un poco más, está Leyre Romero por ahí. Sí que es verdad que históricamente en esta zona hemos tenido a grandes jugadores, Anabel Medina, Marat Safin, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Roberto Bautista, grandísimos jugadores, más chicos que chicas, creo que son casualidades. Pero eso quiere decir que el tenis es un deporte que se practica y que se entrena bien en la C. Valenciana.

¿Ve posibles sucesores de Ferrer y de Andújar?

Yo creo que lo de David es un regalo, sería un regalo para un Martínez o un Zapata, pero lo que sí que tienen al alcance de su mano es la carrera de Andújar. Una vez ahí intentar llegar a lo que hizo David es una opción.

¿Recuerda el número de victorias y derrotas en ATP?

Sé que tengo muchas más derrotas que victorias pero es un poco irreal porque ahí no entra el circuito Challenger, que ahí sí que tengo más victorias que derrotas. Lo hace un poco injusto. De decir jolín, qué poco ha ganado este chico. Y no es verdad. He tenido una carrera bastante estable, en general.

¿Hasta dónde habría llegado sin esa lesión en 2015 y esas seis operaciones en el codo?

No sé hasta donde, la verdad. Sí que es cierto que me cortó en el mejor momento de mi carrera, habiendo hecho final en el Godó, tercera ronda en Wimbledon y en Roland Garros, me lesioné jugando en cuartos de final en Gastadd contra Belluci que iba un set arriba, había jugado Copa Davis... Estaba en números para acabar entre los 25 primeros del mundo. Qué hubiera pasado es una incógnita, así que me quedo con lo que pasó.

¿Sabe quién fue su bestia negra, o aquél con el que más veces jugó...?

Diría que con el que más veces Albert Ramos. Hemos jugado mucho, muy buenas batallas, así de memoria, pero no lo sé. Mi bestia negra, creo que he tenido demasiadas. No hablo solo de Nadal o de Djokovic. Monfils, Wawrinka...

¿Marruecos tiene algo especial...? (Ganó tres de sus cuatro títulos allí)

Ahí se dan una serie de cosas. Los jugadores vienen de Miami, pista rápida, y esa adaptación a la pista de tierra les pilla un poco con el pie cambiado, y yo me adaptaba más fácilmente. Y luego las condiciones de la tierra de Marruecos, más rápida, que ayudaba a mis tiros que no son de tanta potencia, con botes y un poco más de daño.

¿Y Madrid y Barcelona le marcaron?

Fui finalista en Barcelona en 2015, que gano en semis a Ferrer, pierdo con Nishikori, y semifinalista en Madrid en 2013, que pierdo con Rafa, pero gano a Cilic, Isner y Nishikori, un buen papel. Son torneos que en ese momento no eres consciente, pero después de una carrera como la mía los guardas como un gran recuerdo.

Ferrer hizo una Titan Desert (BTT) tras su retirada. ¿Tiene algún desafío o reto...?

Por ahora no. Lo que a mí más me motiva ahora mismo es luchar por las condiciones de los jugadores dentro del circuito, sabiendo que ellos tienen la confianza en mí, y hacer un circuito ATP que sea mejor para ellos. Y por otro lado, tratar de devolver a Valencia un torneo grande. Esos son mis dos objetivos, que son muy importantes y de mucho trabajo. Si a eso le sumas los cuatro hijos que tengo, creo que por ahora ni Titan Desert ni nada.

¿Echaremos de menos el Big-3 con el adiós de Nadal en 2024 y el más lejano de Djokovic?

Pues mira. Si me lo hubieras preguntado hace tres o cuatro años te hubiera dicho que sí. Pero ahora viéndolo bien los vamos a echar de menos, claro que sí, pero no tanto. Tenemos perfiles muy distintos, Sinner, Alcaraz, Rude, Medvedev, Tsitsipas, que pueden hacer que el fan del tenis se sienta otra vez con ganas de ver tenis. Tampoco un ‘Big-5’, va a haber más alternancia. Podía meter a Rublev, Ruud, Davidovich en un momento dado. Pero sí que es cierto que Sinner y Carlos están un pasito por encima.

Qué suerte tener a Alcaraz como relevo de Nadal.

A nivel de España es increíble, a nivel de la Comunitat ya ni te cuento, pone en valor lo que está haciendo Juan Carlos en Villena.

¿Lo que está viviendo Nadal le recuerda a sus últimos años?

Es ley de vida, lo que pasa es que Nadal ha sufrido muchas lesiones, sin eso estaríamos hablando quizá de más títulos. Pero también es verdad que tiene 37 años y el cuerpo no es el mismo que cuando tenías 20, y hay que aceptarlo. Pero dicho esto, sabiendo cómo es Rafa y conociendo su potencial y las veces que nos ha callado a todos, nunca puedes descartarle. Tengo muchas ganas de volver a ver a Rafa compitiendo y esperando que sea favorito. Creo que si vuelve es porque tiene garantías de poder ganar.

¿Ha roto alguna raqueta?

Alguna he roto, sí, pero muy pocas. Sinceramente, creo que he sido muy correcto en la pista, he tratado de respetar al rival siempre y no recuerdo problemas.

¿Destacaría a alguna persona clave en su carrera?

Sería muy injusto, porque todos han puesto el cien por cien para que yo sea mejor tenista, todos han sido importantes para ciertos momentos de mi carrera.