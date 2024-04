El increíble récord que le ha quitado Djokovic a Federer esta semana

Novak Djokovic le ha arrebatado esta semana un nuevo récord a Roger Federer, el del número uno de mayor edad, con 36 años y 321 días, en su 419ª semana al frente del ranking ATP. El serbio aumenta su leyenda alejándose de las 310 semanas que estuvo Federer al frente, el segundo que más veces lideró el ranking.

Desde que Djokovic cumplió 30 años el 22 de mayor de 2017, y según recuerda la ATP, ha levantado 31 títulos, entre ellos 12 de sus 24 Grand Slams, 10 de sus 40 coronas ATP Masters 1000 y dos de sus siete títulos en las Finales ATP o Copa de Maestros.

No fue el más precoz

‘Nole’ llegó al número uno por primera vez el 4 de julio de 2011 con 24 años, algo más tarde que sus otros grandes rivales con los que ha coincidido durante su carrera, el ‘Big3’. Tanto Federer y Nadal lo lograron con 22 años. El último en llegar a la cima y apear al serbio por unas semanas del número uno, el español Carlos Alcaraz, logró un récord de precocidad al haberlo logrado en septiembre de 2022 con solo 19 años.

Sinner irrumpe en el Top 2

A Novak Djokovic y a Carlos Alcaraz les ha salido un nuevo y duro rival en la lucha por las mejores posiciones del ranking mundial ATP. El italiano Jannick Sinner, flamante vencedor del Masters 1000 de Miami tras imponerse este domingo en la final al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3 y 6-1, ha apeado al murciano del número dos del mundo, relegándolo al número tres, la peor posición del pupilo de Juan Carlos Ferrero en las últimas 83 semanas, en las que ha alternado tanto el número uno como el número dos.

La eliminación de Alcaraz, de 20 años, en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami con su derrota ante el búlgaro Grigor Dimitrov por 2-6 y 4-6 y el título ganado por Sinner, catapultan al transalpino, de 22 años, que asciende una posición y se sitúa a la estela de Novak Djokovic, que declinó jugar en Miami después de su eliminación en Indian Wells en dieciseisavos de final ante el lucky-loser y 123 del mundo italiano Luca Nardi . Dimitrov regresa al top-10 tras subir otros tres puestos hasta el número 9.

Nada menos que 82 semanas consecutivas estuvo el joven jugador de El Palmar en el top 1 o el top 2 de la ATP. En concreto, 36 en lo más alto y 46 en el segundo escalón. Desde que se llevó el título en el Abierto de Estados Unidos en 2022. Entonces tenía 19 años, 4 meses y 7 días, y ya hizo el récord de precocidad como el más joven en asaltar la cima de la ATP. Subió tres posiciones, de la cuarta a la primera, con su triunfo ante el noruego Casper Ruud en Nueva York por 6-3, 2-6, 7-6 (1) y 6-3. Desde aquel 11 de septiembre de 2022 han transcurrido 574 días.

En el cómputo de la ATP, son 69 semanas las que el tenista de la Ferrero Tennis Academy de Villena estuvo entre los dos primeros jugadores del mundo, pues en el mismo no se recoge la clasificación cuando no hay torneos en marcha. Con este matiz, han sido 31 semanas en el número uno y 38 en el dos. En todo ese tiempo solo Djokovic y Alcaraz han estado en los dos primeros puestos, a pesar de que estuvieron cerca de desbancarles no solo Sinner, sino otros jugadores como el ruso Daniil Medvedev y Ruud, que de haber ganado al español en la final de Flushing Meadows hubiera sido el número uno.

Seis españoles en el Top 100

La lista a fecha de 1 de abril la comanda el balcánico con 9.725 puntos con Sinner tras él con 8.710 y Alcaraz completando el podio con 8.645 tras haber perdido 160 en Miami. A continuación aparecen Medvedev con 7.165, el alemán Alexander Zverev con 5.415, otro ruso como Andrey Rublev con 4.890, el danés Holger Rune con 3.795; Ruud con 3.615, Dimitrov con 3.540 y el polaco Hubert Hurkacz con 3.425.

El malagueño Alejandro Davidovich, vigésimo octavo con 1.430, es la segunda de las seis raquetas españolas en el top 100, dos de ellas valencianas, como son el alcireño Pedro Martínez Portero, número 77 tras subir once posiciones después de ganar el ATPChallenger de Girona este domingo, y el castellonense Roberto Bautista Agut, que después de su participación en Miami recupera siete puestos hasta el número 93. Roberto Carballés, en el número 64, y Jaume Munar, en el 73, completan la Armada española entre los cien mejores.