Roberto Bautista, «muy orgulloso» de sus 400 victorias en ATP

La segunda victoria de Roberto Bautista en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, este miércoles ante el italiano Andrea Vavassori (4-6, 6-3 y 6-1) no fue una más en la carrera del tenista castellonense tras una década en el Top 100, con once títulos y once finales y Top 10 en 2019. Es la número 400 en su carrera, desde aquel primer triunfo en Miami hace 24 años, recién llegado de la fase previa, ante Andreas Seppi. El triunfo en Barcelona le permitirá jugar en octavos de final este jueves contra el británico Cameron Norrie, duodécimo cabeza de serie del torneo, y supone una cifra que muy pocos han alcanzado.

A sus 35 años, Bautista suma dos victorias en el Godó y parece haber dejado atrás el esguince de tobillo que le ha hecho ceder posiciones en el ranking mundial tras estar alejado del circuito durante tres meses. Invitado al torneo por el Real Club de Tenis de Barcelona, el de Benlloc supo reponerse a un mal inicio, pues cedió el servicio en el primer juego y, aunque lo recuperó en el octavo, volvió a encajar un ‘break’ que le llevó a perder el primer set (4-6). Pero el actual número 84 del ranking ATP reaccionó en la segunda manga, en la que protegió su servicio y rompió el del rival en el sexto juego (6-3) y ratificó la victoria por la vía rápida en el tercer set (6-1).

Roberto Bautista / EFE

Un selecto club

No hay muchos tenistas capaces de llegar a las 400 victorias en partidos individuales del circuito ATP. De hecho, a lo largo de la historia apenas lo han logrado 96, el último el castellonense, que es además el tercer valenciano en lograrlo tras David Ferrer, que llegó a 734, y Juan Carlos Ferrero, que se quedó en 479. Y el decimotercer español. Todo un logro del que solo pueden presumir trece tenistas en activo, y tres de ellos son de la Armada: Rafa Nadal (1.071), Fernando Verdasco (559) y el propio Bautista. Por delante, y en el camino hacia el medio millar, Bautista tiene por delante a otros ilustres como Emilio Sánchez Vicario (431), Álex Corretja (438) y Sergi Bruguera (447), entre otros.

Para mí es solo una cifra. Lo importante es una carrera muy regular de la que me siento orgulloso.

«Para mí es solo una cifra. Lo importante es que he hecho muy buen trabajo estos años, que he tenido una carrera muy regular, una carrera de la que me puedo sentir orgulloso», aseguraba este miércoles el valenciano en declaraciones a ATPTour.com. «Y ahora, por suerte, puedo seguir disfrutando de jugar al tenis», añade Bautista, con 92 triunfos en Masters 1000 y 74 en Grand Slam entre esas 400.

Roberto Bautista / EFE

Victorias inolvidables ante Djokovic

Novak Djokovic, Andy Murray, Richard Gasquet, Marin Cilic, Stan Wawrinka, Gael Monfils, Grigor Dimitrov, Kei Nishikori, Fabio Fognini y Alexander Zverev completan el club de los 400 entre los tenistas en activo. Pero si en algo brilla Bautista, como recuerda la ATP, en la calidad de sus victorias, algunas inolvidables, como las veinte contra rivales en el Top 10, diez ante Top 5 y cuatro contra números uno. Solo nueve jugadores han ganado al menos tres veces a Novak Djokovic como número 1, y Bautista es uno de ellos, además el único que lo ha logrado sin estar en el Top 3.

El mejor tenis de mi vida lo jugué en Doha contra Djokovic, todas las victorias con él fueron muy especiales.

«Creo que el mejor tenis de mi vida lo jugué en Doha en las semifinales contra Djokovic. Igualmente todas las victorias contra Djokovic fueron muy especiales», añade recordando las de Shanghái 2016 y Miami 2019. «La lesión me tuvo apartado unos meses del circuito y ahora parece que me voy sintiendo otra vez bien», explica el que es igualmente uno de los diez más veteranos del Top 100. «Ojalá pueda seguir disfrutando de un buen nivel», concluye Bautista, con cuerda aún para rato.

ESPAÑOLES CON MÁS VICTORIAS EN ATP

(entre paréntesis posición en la clasificación histórica mundial)

Nombre Victorias Derrotas Total de partidos

1. (4) Rafa Nadal 1071 222 1293

2. (15) David Ferrer 734 377 1111

3. (16) Manuel Orantes 724 294 1018

4. (35) Carlos Moyá 575 319 894

5. (40) Fernando Verdasco 559 447 1006

6. (47) Tommy Robredo 533 358 891

7. (55) Feliciano López 506 490 996

8. (63) Juan Carlos Ferrero 479 262 741

9. (68) José Higueras 453 243 696

10. (70) Sergi Bruguera 447 271 718

11. (72) Álex Corretja 438 281 719

12. (78) Emilio Sánchez 431 291 722

13. (96) Roberto Bautista 400 254 654

14. (98) Nicolás Almagro 397 278 675

15. (105) Francisco Clavet 388 340 728