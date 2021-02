Jaume Ponsarnau: "Podemos ganar a cualquiera"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, analizó en las horas previas el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey que su equipo disputará ante el Real Madrid. Un partido al que los taronja llegan tras conseguir 12 victorias consecutivas en la Liga Endesa, pero cuya dinámica es engañosa para el de Tàrrega.

"La verdad, siendo muy sincero, no estamos en nuestro mejor momento porque en Euroliga no hemos sido todo lo buenos, pero sí tengo la sensación de que estamos mejor que hace un par de semanas. Teníamos a gente que salía de lesiones, que estaba cogiendo forma y ese feeling competitivo, además de la frustración de jugadores con mucha carga de partidos y que no estaban del todo bien. Ahora tengo la sensación de que estamos creciendo y creo que podemos ser más buenos", dijo.

"Lo que esperamos es ser lo máximo competitivos posible. Sabemos que el Real Madrid es un muy buen equipo, tiene ese gen competitivo pese a los problemas, es un equipazo y le respetamos muchísimo. Vamos 1-1 este año, hemos aprendido mucho de esos partidos y se trata de hacer pasos y estar preparados", continuó el preparador taronja, convencido de que pueden ganar a cualquiera.

"Lo hemos demostrado y podemos ganar a cualquiera. Para ganar a un equipo como el Real Madrid tienen que salirnos las cosas muy bien, y vivir cada momento como toca los 40 minutos o más. Ahí aprovechar nuestros mejores momentos, ellos tienen mucho talento, muchas posibilidades, muchos puntos fuertes y habrá que hacerle frente a todos", subrayó el entrenador del Valencia Basket, quién confirmó las bajas de San Emeterio y Joan Sastre aunque del resto "esperamos tener a todos", incluido Guillem Vives y un Nikola Kalinic de que tiene "sensaciones positivas y creemos que nos dará el cien por cien de su fuerza".

"Estamos preparados para jugar este partido, después ya veremos. Ojalá para otro partido en dos días. Esta es nuestra ilusión y por eso preparándonos para jugar ante el Real Madrid en cuartos", insistió, y apuntó como una de las claves el 'sacar' a Walter Tavares de la zona pero "en su justa medida".

"Para sacarle tienes que encontrar inspiración desde fuera, en este caso de su par para generar atención. En el segundo partido intentamos hacernos daño los dos y a ellos les salió mejor. Es una lección que aprendimos. Tenemos que aprovechar la polivalencia de nuestros cincos, pero un error que no podemos cometer es sólo jugar fuera, también tenemos que jugar dentro. Hay que encontrar un equilibrio adecuado", explicó.



Homenaje a Miki Vukovic

Preguntado sobre el reciente fallecimiento de Miki Vukovic, cuyo nombre en el Valencia Basket siempre estará asociado a la Copa del Rey y lo especial que sería ganarla para dedicársela a él, Ponsarnau señaló que "la Copa genera mucha ilusión en el club, en los aficionados y también he percibido que en el equipo. Claro que nos gustaría a un legado como el de Miki (Vukovic), en un momento que ha coincido con su pérdida, hacer más grande su figura, pero está es otra ilusión. No podemos ir con esta presión. Queremos, tenemos ganas y estamos muy ilusionados".

