Spar Girona y Perfumerías Avenida no dan opción a la sopresa

Perfumerías Avenida y Spar Girona cumplieron con su papel de claros favoritos y ganaron sus respectivos cuartos de final de la Copa de la Reina que se celebra en Valencia por lo que el sábado se medirán en semifinales reeditando la final de las últimas cuatro ediciones Spar Girona superaba a Estudiantes por 73-55 mientras Perfumerías Avenida superaba a Ensino por 82-51.

En un encuentro exigente ante un Movistar Estudiantes que resistió hasta el final, el Spar Girona fue capaz de sellar con merecimiento el primer billete a semifinales. Todo ello gracias a la estelar dirección de una Laia Palau que superó los 31 minutos de juego para marcar el camino a seguir y certificar el pase a la siguiente ronda.



Perfumerías, muy superior

Perfumerías Avenida arrolló esta noche, en Valencia, al conjunto gallego del Duran Maquinaria Ensino (82-51), por lo que jugará las semifinales de la Copa de la Reina de baloncesto, con un juego brillante sin que se dejara sorprender salvo en el primer cuarto.

El resto del partido fue un martillo pilón de las salmantinas, que poco a poco ampliaron las diferencias en el marcador logrando un final arrollador con 31 puntos a favor del Avenida.

Con este resultado, se ha llegado a la primera semifinal de la Copa de la Reina, que enfrentará a las salmantinas del Perfumerías Avenida con el Girona.

El partido comenzó de manera igualitaria, con un Perfumerías Avenida con demasiadas jugadoras tocadas físicamente, aunque con un juego rápido y brillante gracias a Silvia Domínguez, que demostró ganas y fuerza en cada una de sus jugadas.

Y, enfrente, un Ensino que hizo dudar a las salmantinas gracias a un cambio constante en sus defensas, lo que permitió que las diferencias en el marcador fueran ajustadas, aunque la lesión de Hempe hizo temer que el partido se decantara hacia el Avenida.

El segundo cuarto cambió radicalmente el escenario planteado por los dos equipos, con un Perfumerías que modificó su intensidad y su acierto, gracias sobre todo a Katie Lou Samuelson, que en los dos primeros tiros de este cuarto logró sendos triples consecutivos; y a una Hayes que comenzó a dar brillo al juego salmantino.

Además, las gallegas no ofrecieron la imagen de los primeros diez minutos, como se demostró que en el segundo cuarto solo lograron ocho puntos, gracias, sobre todo, a los intentos de Stanavec, que, junto a White debajo del aro, evitaron una mayor sangría de puntos.

Al irse al descanso, las jugadoras del Ensino no habían logrado ningún triple, frente a los cuatro del Avenida, mientras que los rebotes también se decantaron hacia las salmantinas (24-14), lo que hizo que la diferencia en el marcador se ampliara a los 18 puntos.

Al regreso de los vestuarios, el Perfumerías Avenida desplegó un juego arrollador, fue una apisonadora y enfrente el Ensino fue incapaz de frenar ni el juego ni el acierto anotador de las salmantinas.

Si al final del primer tiempo las diferencias ya se iban ampliando, desde que comenzó el segundo tiempo se fueron incrementando, con un gran acierto anotador del Avenida y sin que el conjunto gallego pudiera frenarlo.

Así en el tercer cuarto acabó el partido, con una gran Cazorla, con aciertos anotadores de Milic y mostrando una gran imagen en los contraataques por parte de las jugadoras interiores salmantinas.

En el Perfumerías Avenida destacó Katie Lou Samuelson, con 23 puntos y tres rebotes, mientras que en el Ensino la más valorada fue Stanacev, con 12 puntos y cinco rebotes.



Spar Girona supera a Estudiantes

El Spar Girona confirmó este jueves su condición de favorito y se convirtió en el primer equipo en acceder a las semifinales de la Copa de la Reina al derrotar por 73-55 a un impetuoso aunque limitado Movistar Estudiantes al que sometió gracias a su mayor rotación, al dominio del rebote, los triples de María Araújo, el temple de Chelsea Gray y a su defensa en el último cuarto.

El equipo gerundense salió dispuesto a marcar el ritmo, pero le costó cinco minutos encontrar un camino despejado el aro. El ritmo estudiantil logró que el choque permaneciera pero cuando el equipo catalán vio el filón que tenía en los descuelgues tras bloqueo directo abrió brecha (16-7, m.7).

Se agarró al partido el Movistar gracias a un par de acciones de Arica Carter y de Sofía Gomes, pero la presencia de Gray dio calma al Girona. Su control casi total del rebote en las dos zonas y el acierto desde el 6,75 de Paola Ferrari y la muy certera Araújo llevaron su ventaja más allá de los días puntos (34-20, m.15).

Al Girona le faltó colmillo para matar el partido y la ágil dirección de Melisa Gretter permitió al equipo madrileño irse al descanso aún con una pequeña esperanza (40-31, m.20).

Ese horizonte le dio fuerza para ajustar la defensa en la salida del tercer cuarto y mantener bajo mínimos la anotación del Girona (10 puntos n 10 minutos). En ataque, la movilidad de la base argentina le permitió seguir reduciendo su desventaja (46-42, m.26).

Viendo el panorama, Alfred Julbe, que había perdido por lesión a Julia Resingerovà recurrió de nuevo a Gray y la estadounidense volvió a dar confianza a su equipo, no tanto por los puntos, pues anotó y falló bastante, sino por su temple.

No dejó el Estudiantes de buscar poner contra las cuerdas al equipo catalán pero le faltaban puntos y los minutos fueron cayendo.

El Girona encontró en Adaora Elonu un nuevo referente ofensivo (63-51, m.34). Tras su eliminación, no hizo falta ya un gran despliegue catalán porque la falta de puntos de un equipo estudiantil mermado por las bajas, en parte por su buena defensa, le impidió forzar un final apretado.