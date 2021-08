Nueve años después, Víctor Claver ha vuelto a lucir este jueves la camiseta del Valencia Basket con ocasión de la presentación oficial que ha tenido lugar en la sede de Pinturas Isaval en Ribarroja. Un emotivo acto al que no quiso faltar el presidente de honor del club, Paco Raga, y en el que el de Maristas ha dejado patente la ilusión que tiene por volver a su casa, con más experiencia y nuevos objetivos a corto y medio plazo tras firmar por tres temporadas.

El alero valenciano, en sus primeras palabras explicó que "da gusto volver a casa, gracias por la bienvenida. Todos me conocéis, me habéis visto crecer, incluso antes de ponerme la camiseta con 16 años, tenía mucha ilusión por volver, he recibido mucho cariño de todo el mundo, de la afición, de la gente del club, vuelvo a casa y eso significa mucho más que jugar en La Fonteta. Mi objetivo es poder transmitir desde la pista, con mi experiencia ayudar al club en todos los ámbitos, sobre todo en el deportivo, en un nuevo proyecto con un nuevo entrenador, quiero poner mi granito de arena para poder conseguir los objetivos, volver a casa es muy bonito y la motivación siempre va a ser conseguir los objetivos deportivos y ser un ejemplo para los jugadores jóvenes. Con la suerte de L’Alqueria, espero ser un ejemplo para ellos, para que vean que si trabajan pueden llegar al primer equipo".

Y es que aunque ha estado casi una década lejos de La Fonteta, recalca que "el Valencia BC siempre ha sido mi equipo, siempre lo he seguido y ha sido una prioridad el poder volver a casa. Estoy muy contento de estar aquí otra vez". Preparado también para una mayor exigencia por su experiencia y el crecimiento del club. "La clave es que cada uno se adapte al rol que le toca, han pasado nueve años, no es que haya que hacer cosas nuevas, sino que haré lo que mejor sé para ayudar al equipo".

"El Valencia BC siempre ha sido mi equipo, siempre lo he seguido y ha sido una prioridad el poder volver a casa" Víctor Claver - Jugador del Valencia Basket

Y el primer momento en el que podrá hacerlo es en la Supercopa Endesa, en la que los taronja debutarán contra el Barcelona, el club en el que jugó los últimos cinco años. "Será especial, tenía claro que íbamos a jugar contra ellos, será especial, no han cambiado mucho, mantienen el mismo bloque y será divertido jugar contra compañeros y amigos, pero habrá que ganarles". De hecho, sería el camino más rápido para ampliar su palmarés y el del club, otro de sus objetivos. "Me gustaría conseguir algún título más. Conseguí la Eurocup en 2010, fue uno de los momentos más importantes de mi carrera, jugar la Euroliga es un reto a conseguir, este club se merece estar en la elite europea y lo ha demostrado en los últimos años también. Hay que llegar lo más alto posible".

Respecto a la opción de que el equipo haga algún fichaje más, Claver prefiere esperar a la decisión del club, pero en cualquier caso, recalca que cree que hay buenos jugadores de cantera para ayudar. "Lo de si la plantilla está cerrada o no, no es una pregunta para mí, pero hay jugadores suficientes para competir en todas las competiciones, hay jugadores que tienen que crecer y es un buen momento para que los jóvenes demuestren también que valen para el primer equipo".

No olvida tampoco Claver la posibilidad de llegar a jugar en el nuevo Casal España Arena de València, posible al haber firmado un contrato largo de tres años. "La verdad es que es un objetivo muy bonito, somos afortunados por contar con L’Alqueria y el nuevo pabellón, poder jugar allí es un objetivo a medio plazo muy bonito para todos, y sobre todo, esperamos que cuando esté el pabellón pueda estar lleno para que lo disfrutemos todos".

Bienvenida de Paco Raga y Francisco Vallejo

El presidente de honor, Paco Raga, no quiso faltar al acto de presentación de Víctor Claver y tras agradecer a Paco y Santi Vallejo por el apoyo de Pinturas Isaval durante tantos años, fue rotundo al destacar que "regresa uno de los exponentes más importantes en la historia del baloncesto valenciano. Lució la camiseta taronja siendo cadete, creció en Las Naves y se estrenó como profesional en el Valencia Basket. Estuvo seis temporadas y fue capitán antes de ser también el primer valenciano en la NBA. Nueve años después regresa más maduro, con experiencia y siete medallas, cuatro de oro con la selección absoluta. Está casi en el top 20 con más internacionalidades de la historia. Su contador se retoma con 241 partidos y regresa con un contrato largo de tres temporadas, mirando al Casal España Arena. El objetivo que tenemos es incorporar talento valenciano, trayendo de vuelta a jugadores y jugadoras locales que estaban fuera. Abrimos las puertas de su casa al jugador valenciano más destacado de la actualidad. Con su versatilidad y talento es un fijo en la selección, el segundo mejor valorado de la selección en los JJOO. Pero no solo son números sino también intangibles. Llega a un club un poco diferente al que dejó, hemos crecido como institución y espero que se sienta tan cómodo como en la primera etapa y que nos ayude a alcanzar nuevos retos y objetivos".

Francisco Vallejo, consejero delegado de Isaval, también le dio la bienvenida y le invitó a seguir el ejemplo de jugadores como Luke Sikma o Louis Labeyrie, que fueron presentados también con él de anfitrión y llegaron a ganar títulos después de taronja. "Tanto Luke Sikma como Louis Labeyrie han sido campeones con el Valencia Basket y esperamos darte suerte también, seguro que te veremos también en el Casal España Arena de València. Seguiremos hasta 2023 seguro y quizá mucho más porque estamos muy a gusto en esta casa".

De hecho, Vallejo destacó también que "hace ocho años nos vinculamos al Valencia Basket, compartimos valores, la Cultura del Esfuerzo. Estamos comprometidos con el Valencia Basket masculino y femenino, fue una gran alegría el título de la Eurocup Women y es un honor que el club nos haya elegido para presentar a Víctor Claver. Falta Vicente Solá, tuvo un pequeño accidente pero se está recuperando bien y ojalá pronto nos pueda acompañar".