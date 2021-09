Tras el año de obligado parón, vuelve la presentación, y vuelve la elección de cada jugador y jugadora para ser presentado en el mágico día de presentación del martes 7 de septiembre. Con este listado de canciones serán presentados los jugadores y jugadoras de la primera plantilla del Valencia Basket. Como cada año, gustos variados.

Temas elegidos:

Equipo masculino:

Neno Dimitrijevic. Tory Lanez - Stupid Again

Víctor Claver. One Republic - I Lived

Josep Puerto. Grits - My Life Be Like

Klemen Prepelic. OneRepublic - Good Life

Jaime Pradilla. KASE.O - Tiranosaurius REX

Xabi López-Arostegui. Bizarrap y Duki - Malbec

Louis Labeyrie. Baby Keem, Kendrick Lamar - family ties

Sam Van Rossom. Lost frequencies - Where are you now

Mike Tobey. Ivan Gough & Feenixpawl - In My Mind

Bojan Dubljevic. Deep Purple - Highway Star

Martin Hermannsson. Lil Nas X, Jack Harlow - Industry Baby

Jasiel Rivero. Fclan - Yo vengo de Cuba

Cuerpo técnico. AC/DC - Thunderstruck

Equipo femenino

Anna Gómez. Axwell Λ Ingrosso - Sun Is Shining

Cristina Ouviña. Sergio Vargas - La ventanita

Lorena Segura. The Kid LAROI y Justin Bieber - Stay

Ángela Salvadores. Imagine Dragons - Whatever it takes

Queralt Casas. Queen - Don't Stop Me Now

Leticia Romero. Sonia y Selena - Yo quiero bailar

Raquel Carrera. David Guetta - Memories

Laura Gil. Young L - Eve Bounce

Celeste Trahan-Davis. Lil Nas X, Jack Harlow - Industry Baby

Marie Gülich. Beyoncé - Crazy in love

Cuerpo técnico. Love of Lesbian - Allí donde solíamos gritar

(*) Jugadores y jugadoras ordenados por número de dorsal. El orden de este listado no es el orden de salida de los jugadores.