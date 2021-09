El Valencia Basket termina su preparación antes de afrontar el inicio de la competición oficial con victoria en su segundo y último partido de pretemporada ante Casademont Zaragoza. Un enfrentamiento que ha tenido lugar este domingo en el Pabellón Los Planos de Teruel en el que ha sido el I Memorial Pepe Lanzuela Trofeo Ibercaja. Este triunfo llega en un partido en el que las de Rubén Burgos fueron de menos a más con un espléndido último cuarto para acabar ganando por un cómodo 47-68.

Carrera fue la mejor con 9 puntos, 3 rebotes, 5 robos, 2 tapones y 16 de valoración. Salvadores volvió a brillar con 16 puntos y también destacó la jugadora formada en L'Alqueria del Basket Lorena Segura con 11. Laura Gil disputó sus primeros minutos tras no hacerlo el martes en la presentación a causa de unas sobrecargas físicas que arrastraba del exigente verano con la selección española. También estuvo disponible la belga Jana Raman, que estará con el equipo hasta el regreso de Bec Allen de la WNBA y la canterana Claudia Contell.

Tras ese triunfo, el equipo empieza a pensar ya en la Supercopa LF Endesa del próximo fin de semana en Tenerife y la fase previa de la Euroliga en Schio, Italia, la semana siguiente.

El Valencia Basket saltó a la pista con el quinteto formado por Cristina Ouviña, Lorena Segura, Ángela Salvadores, Laura Gil y Raquel Carrera. En un inicio de encuentro en el que el conjunto de maño apretó desde bien pronto en defensa, Segura fue quien encontró el aro con más facilidad con 5 puntos consecutivos en su cuenta. Sin embargo, un parcial de 0-5 en contra obligaba a Rubén Burgos a parar el partido. Las locales cogieron una primera ventaja de 6 puntos ante las dificultes de las taronja de controlar el balón y salir de su presión. Pese a las sensaciones, la desventaja era mínima.

En el segundo periodo, el conjunto taronja siguió con dificultades de cara a la canasta. El equipo no se encontraba cómodo en pista y la anotación estaba siendo baja. La renta de las mañas alcanzaba los 8 puntos con triple de Delaere. Salvadores contestaba con otro para volver a acercar a las taronja en el marcador. Con un parcial de 9-0 culminado con robo y canasta de Carrera, Valencia Basket se ponía 3 puntos por delante y el entrenador local paraba el partido. El tiempo muerto no impidió que las taronja siguieran sumando. Con otro triple de Salvadores, el parcial llegaba a 12-0 y las de Rubén Burgos se iban al descanso arriba (26-32).

Gülich inauguraba el tercero y la ventaja alcanzaba los 8 puntos. A continuación, Hernández cerraba el parcial de 14-0 y Calhoun recortaba a 2 puntos de diferencia. De nuevo se encontró Valencia Basket con problemas para anotar. Zaragoza aprovechó y Hernández anotaba un triple que las volvía a poner por delante. Un 11-0 de parcial que la capitana cerraba desde la línea de 6,75 para reencontrar al equipo con el acierto. Valencia Basket comenzó a correr y a mover más rápido el balón y acabó encontrando de nuevo los espacios. Carrera daba la vuelta al luminoso y el parcial llegó a 8-0. Las taronja mandaban al final del tercer periodo por 8 puntos con triple sobre la bocina de Segura.

Las de La Fonteta continuaron con esta tendencia jugando desde la defensa y en un abrir y cerrar de ojos el colchón estaba ya en 12 puntos. Pese a los esfuerzos locales, el conjunto taronja no cedió terreno y siguió apretando atrás y encontrando buenas canastas. Trahan-Davis colocaba la diferencia en 21 puntos con un clásico movimiento suyo en la pintura con menos de 3 minutos de partido por disputarse. Calvo frenaba el aluvión taronja con un 2+0 pero Valencia Basket tenía bien agarrado el partido para acabar imponiéndose por 47-68.