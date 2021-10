Casi sin tiempo de descanso ni celebraciones tras ganar la SuperCup Women, el Valencia Basket regresa a la Liga Femenina Endesa para medirse este domingo al Campus Promete a domicilio, pero lo hará con una baja importante, ya que Rubén Burgos no podrá contar con Cristina Ouviña por lesión.

La MVP ante el Ekaterimburgo sufrió un esguince en el codo derecho, que no le impidió acabar un encuentro pero que le obliga a parar al menos por unos días, a la espera de las pruebas medicas a las que se someterá en las próximas horas para conocer el alcance exacto de la lesión.

Ouviña, que reconoció que el del viernes fue "el partido más bonito de mi carrera", acabó el encuentro con 11 puntos, nueve asistencias y cinco robos y se reafirmó como una de las mejores bases de Europa.

Del partido, la aragonesa destacó que "la final de la Eurocup Women tuvo mucha emoción pero lo disfruté más viendo el partido después que durante el encuentro, pero este viernes pedíamos un tiempo muerto y era una fiesta. Hay que conseguir que esto siga. Este ambiente hay que conseguir que siga día tras día porque disfrutaremos tanto nosotras como los aficionados" señaló en una rueda de prensa en la que se mostró muy orgullosa de su equipo.

"Cuando queremos somos la leche. La mentalidad de ganadoras la tenemos, luego pueden entrar o no pero el competir, que hay equipos o jugadoras que pecan de no saber competir, lo tenemos cada una de nosotras", afirmó. "No teníamos nada que perder y eso influye en positivo pero hemos demostrado que da igual quien se ponga delante que podemos con todo. Cada una de nosotras sabemos que tiene el nivel para jugar en la Euroliga, no le tenemos que demostrar nada a nadie", añadió.

MVP y clave de la final

Respecto a su MVP, recordó que es un premio que puede recibir cada jugadora. "Lo bueno de este equipo es que puede ser cualquiera, he sido yo pero podría haber sido cualquiera, podía haber sido (Rebecca) Allen, (Laura) Gil, (Raquel) Carrera…", aseguró.

Para la aragonesa la clave fue la constancia y haber aguantado los intentos del rival por darle la vuelta al choque. "Hemos estado no cuarenta minutos sino mucho mas en el calentamiento has e veía que estábamos súper enchufados y eso sumado a que las cosas nos han ido de cara, nos ha motivado y hemos estado los cuarenta minutos al 100%. Ver que remaban y no llegaban les ha hecho mucho daño y a nosotras nos ha dado mucha confianza", concluyó.