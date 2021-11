El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, aseguró que no tiene previsto poder contar con el alero Víctor Claver "próximamente" y que piensa no lo tendrá disponible "en los próximos días y semanas", tras el esguince mediotarsiano en el pie izquierdo que sufrió hace tres semanas.

"Esta semana no cuento con él pero diría que la semana que viene tampoco era una lesión que tenía un periodo pero se puede alargar", deslizó Joan Peñarroya en una rueda de prensa.

Sin plazos claros de recuperación

El Valencia Basket no ofreció en su día un periodo de recuperación aproximado, consciente de que podía ser bastante variable. "Podía estar jugando hoy pero está lejos de poder jugar, no me atrevo a hacer una valoración", admitió el entrenador.