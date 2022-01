El alero del Valencia Basket, Xabi López-Arostegui, advirtió que el Gran Canaria, al que reciben este lunes en La Liga Endesa es un equipo "con altibajos" pero "muy peligroso" y recordó la derrota que sufrieron contra ellos en la Eurocopa hace unas semanas.

"Ya les conocemos, les sufrimos en casa en la Eurocopa. Tienen mucho talento a nivel individual, jugadores muy peligrosos. Estamos pudiendo preparar el partido mejor, queremos empezar bien el año y hacerlo ganando al Gran Canaria sería hacerlo con muy buen pie", destacó en declaraciones facilitadas por el club.

"Es de las primeras veces en la temporada que hemos tenido esta oportunidad, empezamos la semana estando todos menos Víctor (Claver). Es una buena oportunidad, junto con el tiempo que hemos tenido, de poder preparar un partido importante", añadió. De hecho, el jugador vasco se mostró convencido de que si pueden mantener esta dinámica de entrenamientos se podrá ver pronto el potencial que tienen como equipo tras un inicio de campaña marcado por las lesiones.

"No hemos tenido la suerte de tener al principio semanas de este tipo, de rodaje, de estar juntos, de entrenar, de pasar horas juntos. Y a partir de ahí se verá el potencial que tenemos, creo que si estamos juntos y hacemos piña podemos ser un muy buen equipo", apuntó.

El internacional español fue uno de los jugadores lesionados pero ya ha dejado atrás sus problemas de tobillo y su adaptación al club. "Me encuentro bien, la verdad es que muy contento. Me han facilitado mucho la incorporación, aunque fue un poco dificultosa en el inicio. He puesto todo desde el principio así que creo que las cosas están saliendo cada vez mejor. Estoy contento por ayudar en la pista y con ilusión de que podamos ganar más partidos", destacó.

López-Arostegui pidió al 2022 "sobre todo salud" para sus compañeros, para su familia y para él mismo. "Y a partir de ahí, intentar competir lo máximo, estar en la disputa de las máximas cosas posibles y que tengamos muchos éxitos", concluyó.