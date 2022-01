El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, se mostró satisfecho por la victoria lograda por su equipo este jueves en la Eurocopa ante el Frutti Extra Bursaspor y por el "buen primer cuarto" que hizo, a diferencia del inicio de muchos otros partidos, y que marcó "el devenir" del duelo.

"Es la primera victoria de 2022 y es importante. Nos han venido muy bien los días de entrenamiento, pero sin ritmo, y nos encontramos con el positivo de Nenad Dimitrijevic, que estaba muy bien, pero hemos hecho algo bien de lo que habiamos hablado que es el inicio del partido", explicó.

"El muy buen control del rebote nos ha dado opciones, es una victoria importante para seguir en la parte alta del grupo", destacó.

Peñarroya señaló que probó a Louis Labeyrie de alero para cubrir la baja prolongada de Victor Claver: "Ha jugado de alero, es una variante mas que tenemos. Es algo que teníamos preparado que habíamos entrenado y creo que ha hecho un buen partido en esta posición".

"Intento buscar herramientas que nos den respuestas. No lo habíamos probado aún, pero Lou tiene condiciones que nos pueden ayudar en determinados partidos tanto en situaciones defensivas como ofensivas", apuntó.

El técnico pidió a 2022 "salud a nivel deportivo" y para todo el mundo, pero sobre todo volver a ver "la Fonteta llena", algo que, dijo, que depende de ellos. "Es algo por lo que tenemos que luchar", subrayó.

Dusan Alimpijevic, técnico del conjunto turco, lamentó el mal inicio de su equipo, que cree que fue determinante en el desarrollo del encuentro y en su derrota.

"No empezamos bien, jugamos muy blando de principio y ante equipos con talento como el Valencia te encuentras con ese 23-7 que nos condeno porque después encintaremos nuestro ritmo pero no fue suficiente. En momentos cruciales hicimos pérdidas infantiles y hubo momentos en los que no faltó energía por ir siempre a remolque", manifestó.