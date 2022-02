El Valencia Basket recibe este miércoles al Virtus Bolonia en uno de los partidos más complicados de la Eurocup y Joan Peñarroya no duda en avisar del peligro de los de Sergio Scariolo a pesar de la victoria en el partido de la primera vuelta en Italia.

"Es uno de los equipos con los que queremos competir y luchar por los mismos retos, tenemos la oportunidad de demostrar que queremos estar por encima de ellos. Tienen grandes individualidades y un entrenador hipercontrastado, tendrán alguna baja, pero tienen un roster importante. Es un equipo que está construido para jugar la Euroliga el año que viene".

Respecto a qué tipo de partido espera, destaca Peñarroya que "el partido es abierto y pueden pasar mil situaciones, el partido de allí fue diferente, habrá jugadores diferentes, sirve de referencia, pero no tienen por qué ser un partido parecido. Debemos crecer, intentar llevar el ritmo que más nos conviene, estar sólido en situaciones defensivas, nos puedes castigar con robos, hay que controlar individualidades".

Por suerte para el técnico, podrá contar ya con todos sus jugadores del primer equipo disponibles, a la espera de ver si Claver puede jugar ya algunos minutos tras no haberlo hecho en el partido ante el Real Madrid pese a ir convocado. "No lo hemos tenido a lo largo del año y tener a los doce jugadores disponibles es importante para nosotros, pero no le doy más importancia de la que tiene. Estoy convencido de que vamos a ser más fuertes y hay que aprender a jugar con todos, el minutaje de algunos va a bajar y nos vamos a tener que adaptar, pero estoy encantado porque estoy convencido de que vamos a ser mejores si estamos todos