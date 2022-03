Casi un mes después de la victoria frente a la Virtus Bologna, el baloncesto regresa a La Fonteta por la puerta grande. Esta tarde, a las 18:00 horas (Movistar Deportes), el Valencia Basket recibe la visita del líder de la Euroliga con la opción de que la afición llene el 100 % del aforo del pabellón por primera vez tras dos años sin poder hacerlo a causa de la pandemia. El Barça, reciente campeón de la Copa del Rey, pondrá a prueba la reacción de los ‘taronja’ después del golpe encajado, precisamente, en Granada, donde cayeron eliminados sorprendentemente por el UCAM Murcia. El encuentro, correspondiente a la jornada 18, aplazada en enero por la aparición de varios casos de Covid-19 en la plantilla valenciana, reúne todos los ingredientes para que La Fuente de San Luis recupere la atmósfera de sus mejores días.

Para Joan Peñarroya, entrenador del Valencia BC, la satisfacción de los aficionados es «lo más importante, la razón de ser de cualquier club deportivo». «Es una motivación para hacer nuestro mejor baloncesto, mostrar nuestros valores. Además, va a ser un día fantástico porque nos visita el mejor rival en Europa a día de hoy. Hay ganas de ver La Fonteta llena, y que el público disfrute con su equipo en un momento de dificultad», expresó el técnico, que lamentó el no haber podido hacer ‘terapia de grupo’ por culpa del éxodo de internacionales tras el colapso en la Copa.

Desde que el 18 de febrero el equipo cayó en los cuartos de final en el torneo del KO ha pasado justo medio mes, tiempo en el que el cuerpo técnico apenas ha podido trabajar dos días con diez jugadores, una vez que el jueves Jasiel Rivero completó el regreso de los 11 internacionales. «La derrota en la Copa no la pudimos sufrir como equipo, eso es algo que a veces te endurece. Cuando se recibe un palo así, el estar juntos nos habría venido muy bien... Aunque mañana (hoy) debe ser un gran día. Comenzamos la parte final de la temporada y confiamos en estar bien ante un rival en su mejor momento de año, que ha podido hacer días atrás una pretemporada y ahora está dando exhibiciones en los partidos que ha jugado», dice refiriéndose a las victorias del conjunto de Sarunas Jasikevicus: el martes frente al MoraBanc Andorra (107-88) y el jueves, en la Euroliga, contra el AS Monaco (88-83).

Martin Hermannsson, «seria duda»

A pesar de que la «buena mentalidad del equipo» en los entrenamientos, Peñarroya no esconde el malestar por los daños colaterales que ha dejado la segunda Ventana FIBA. La lesión de Sam Van Rossom, «como mínimo», para dos meses y la «seria duda» para esta tarde de otro de los bases, Martin Hermannsson. «Que cómo llega el equipo... el equipo llega, lo dejaremos así. Martin no se ha entrenado y hasta última hora no sabremos si podrá jugar. Jasiel llegó ayer (jueves) y tenemos otros con algún problema... Estos son los regalos de estas fantásticas Ventas FIBA. A nosotros, que tenemos la suerte de contar con buenos jugadores y somos gente espléndida y regalamos a todos por todo el mundo, nos toca sufrirlo en un momento de la temporada muy complicado», ironizó el entrenador sobre los inconvenientes que se derivan de la cesión de tan elevado número de internacionales en la clasificación para el Mundial 2023.

Sin Van Rossom, lesionado gravemente de los isquios, el joven Guillem Ferrando entrará en el ‘roster’ para reforzar la posición de base. Si, finalmente, Hermannsson no puede actuar por unas molestias en el gemelo derecho, Millán Jiménez se unirá también a la rotación del equipo ‘taronja’. Sea como sea, el Valencia BC tratará de apoyarse en el aliento de sus aficionados en busca de un triunfo que rompa la mala dinámica contra el Barcelona, con el que encadena cinco derrotas y al que no vence en casa desde hace más de cuatro años. Esa última vez data del 16 de enero de 2018 en la Euroliga (81-76).

El ejemplo positivo al que aferrarse, no obstante, se registró esta misma temporada, a mediados de noviembre, con el asalto al Palau blaugrana (79-87) rebelándose a cinco bajas y con grandes actuaciones de Jasiel Rivero (18 puntos) y Xabi López-Arostegui (17).

La racha de 12 victorias del Barça, que solo tendrá la baja de Cory Higgins, no asusta al Valencia Basket, al que el buen ritmo de venta de entradas le hace albergar la esperanza de que el pabellón hoy se acerque al lleno.