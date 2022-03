Joan Peñarroya, entrenador del Valencia Basket, evidenció su malestar por el estado en el que la segunda venta FIBA ha sumido al equipo con vistas al regreso a la competición este sábado frente al Barcelona (18:00 horas, La Fonteta). Aparte de la lesión de larga duración del belga Sam Van Rossom, Martin Hermansson arrastra molestias del primer partido con la selección de Islandia y el equipo solo podrá entrenar dos días con el grueso de internacionales en València.

"Que cómo llega el equipo... El equipo llega, lo dejaremos así. Sabéis ya la baja de larga duración de Sam (Van Rossom). Martin (Hermannsson) es seria duda. No se ha entrenado todavía ni va a hacerlo hoy. Hasta mañana no sabremos si va a poder jugar. Jasiel llegó ayer y tenemos otros con problemas... Estos son los regalos de estas fantásticas Ventanas FIBA. A nosotros, que tenemos la suerte de tener buenos jugadores y que somos gente espléndida y los regalamos a todos por todo el mundo, pues nos toca sufrir esta situación en un momento de la temporada muy complicado", ironizó el técnico sobre los problemas que genera el éxodo de internacionales, 11 en el caso del Valencia BC en las últimas fechas FIBA.

Según Peñarroya, el equipo está con "mentalidad buena" e hizo el jueves un "buen entrenamiento", aunque "estas dos semanas de no estar juntos, más el 'regalo' de las lesiones nos hace, una vez más, tener que afrontarlo mirando a los ojos a los problemas, a los 12 partidos en un mes que se avecinan con la mejor actitud y sabiendo que hemos pasado por esto otras veces".

"Hay ganas de ver La Fonteta llena y hacerla disfrutar"

Para Joan Peñarroya, "lo más importante y la razón de ser de cualquier club" es su afición. En este sentido, el entrenador de Terrassa mostró su satisfacción por el hecho de que el sábado La Fonteta recuperará la capacidad de aforo del 100 % en el partido aplazado de la jornada 18 de la Liga Endesa ante el Barça. "Es una motivación para hacer nuestro mejor baloncesto, mostrar nuestros mejores valores. Además, será un día fantástico porque nos visita el mejor rival europeo a día de hoy". "Hay ganas de ver La Fonteta llena y hacer que el público disfrute con su equipo en un momento de dificultad", añadió el de Terrassa, que lamentó no haber podido tener al equipo reunido en los últimos diez días para asimilar la decepción de la eliminación en la Copa del Rey de Granada a manos del UCAM Murcia.

"No lo hemos podido sufrir como equipo, algo que a veces te endurece. Cuando se recibe un palo así el estar juntos nos habría venido muy bien... Mañana debe ser un gran día, comenzamos la parte final de la temporada y esperamos estar bien frente a un rival en su mejor momento del año, que ha podido hacer una minipretemporada días atrás y ahora está dando exhibiciones en los últimos partidos que ha jugado", analizó el entrenador desde la sala Coinnovación de L'Alqueria del Basket, donde previamente el club anunció un acuerdo de patrocinio con la marca Kellogg's.

Joan Peñarroya no concentra la atención en uno o dos de los jugadores rivales, ya que "el 'roster' del Barça es muy importante". "No hemos tenido tiempo, por desgracia, de pensar en el rival, más allá de pequeños detalles en los que nos podemos fijar. Es un momento de pensar en nosotros, ayer tuvimos el primer entrenamiento con diez jugadores. Esa rutina de trabajo es la que nos tiene que llevar a hacer grandes cosas", agregó el 'coach' del Valencia Basket.

Cuestionado por la lesión de Sam Van Rossom, el técnico espera que "acabe jugando la temporada" con la confianza de que su equipo esté compitiendo en junio por el título de la Liga Endesa. "Como mínimo, son dos meses de baja para Sam", reiteró Peñarroya, que confirmó que Guillem Ferrando entrará en el 'roster' como reemplazo del base belga y la entrada de Millán Jiménez está en función de la evolución de Martin Hermannsson: "No es algo que nos coja de nuevo. Hablamos de los dos jóvenes con más participación en la competición".

Por último, ante la magnitud de la guerra desatada por Rusia en Ucrania, Peñarroya prefirió no valorar las consecuencias deportivas de la exclusión de los equipos rusos en competiciones como la EuroCup o la Euroliga. "Me parece que no tienen relevancia ante la importancia de lo que está pasando, la guerra. El desastre y la locura que se ha montado, todo lo que venga en otro sentido creo que es irrelevante", concluyó.