La eliminación de la Eurocup Women sigue muy reciente, pero Rubén Burgos espera que no afecte en nada a la Copa de la Reina que empieza este jueves en La Fonteta, aunque el Valencia Basket no jugará hasta el viernes contra el Casademont Zaragoza.

"Cada uno tenemos nuestros plazos y nuestro proceso de recuperarnos emocionalmente pero hay compromiso, responsabilidad y profesionalidad. Ya hemos hecho el clic necesario para pensar en lo que viene. Nuestro trabajo no tiene memoria, ni para bien ni para mal", señaló en una rueda de prensa.

Burgos admitió que las bajas marcan la situación del equipo pero señaló que tratan de centrarse en lo que tienen. "Las lesiones son una realidad pero miro más lo que tenemos. El equipo está al cien por cien, con ganas y motivación para conseguir el éxito que para nosotras es dar el 100% en la pista, e ir a la ducha tranquilas. Si da para pasar, estará bien, si el rival es un poco mejor le daremos la mano", señaló.

Sí admite el técnico que las lesiones de las pívots y de Ángela Salvadores influyen en el juego, pero confía en que el resto puedan multiplicarse para que el equipo pueda sacar los partidos adelante. "Las dos bajas interiores, la de Laura Gil y Raquel Carreara, son importantes. Una de nuestras armas era el potencial de nuestro juego interior con cuatro jugadoras que en cualquier equipo serían titularísimas y estarían 30 minutos en la pista y que en nuestro equipo jugaban en 18 y 22 minutos. Era una fortaleza muy grande del equipo pero ahora tenemos otras", afirmó.

"La baja de (Ángela) Salvadores influirá, claro, en aspectos de juego y de cohesión. Claudia Contell jugará más al 'dos' que al 'uno'".

Pero al margen de ello, el técnico tiene una nueva preocupación, ya que este miércoles no pudieron entrenar con el grupo ni Marie Gülich ni Lorena Segura, que "están en casa con un catarro aunque quedan dos días para el primer partido y los médicos nos dicen que pueden estar a tiempo".

Burgos dijo que tienen trabajo táctico adelantado por si pasan a la siguiente ronda e incluso a la final pero dijo que no afrontan el primer encuentro con esa idea, sino pensando partido a partido. "Como veo yo estos torneos, puedes tener que jugar tres partidos seguidos pero si el primero no juegas bien no jugarás ni dos ni tres. Tenemos que jugar desde el inicio con la idea de juego que tenemos y nos adaptaremos a lo que vaya pasando", destacó.

Rival y experiencia taronja

El técnico, que subrayó la "suerte" que es poder jugar "en casa", apuntó que lo que más le preocupa del conjunto mayor es la "versatilidad" que tiene de jugadoras, "la amenaza desde el tres y la experiencia. Es un rival al que conocemos, contra el que acabamos de jugar un partido reciente y llega a dar el máximo. Son un proyecto ilusionante. Es un equipo con pundonor y carácter que siempre compite", indicó el técnico, que también cree que la experiencia acumulada en los últimos años les puede ayudar pero insistió en que lo que cuenta es lo que se hace en cada partido.

"Quiero pensar que cada día somos más expertas o un poco mejores. Pero cada temporada, equipo y torneo son diferentes. Nos sirve pero no vale la experiencia o las estadísticas o el ranking para pasar los partidos, vale los que haces en la pista esos cuarenta minutos", concluyó Burgos.