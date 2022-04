El Valencia BC iniciaba anoche el Maratón de tres partidos en cinco días en La Fonteta y lo hizo sacando adelante su encuentro aplazado ante el Lenovo Tenerife (92-88), lo que le permite abrir una pequeña brecha por un rival directo en la parte alta de la Liga Endesa e impulsar sus opciones de acabar el campeonato entre los cuatro primeros para ser cabeza de serie en el playoff.

Una vez más, Peñarroya llegaba con bajas notables por lesión y con la preocupación de solventar el problema anotador sin Klemen Prepelic, que no volverá a jugar esta temporada. Pero en ausencia de la gran amenaza exterior, el equipo dio un paso adelante en esta faceta, sobre todo con un Hermannsson que destrozó el aro visitante con tres triples y 11 puntos en el segundo cuarto, al que llegaron los locales con una mínima ventaja en el marcador (20-18).

Y es que aunque Jasiel y Pradilla también sumaron desde la línea de 6,75 en los primeros minutos, no fue hasta la explosión anotadora del islandés cuando los de Peñarroya pudieron empezar a abrir brecha en el marcador, hasta llegar al tranquilizador +18 al descanso (47-29).

El juego coral taronja permitía que la ventaja se consolidara, con cinco puntos seguidos del canterano Guillem Ferrando, más necesario que nunca en ausencia de los exteriores lesionados y para dar descanso a Hermannsson.

Los taronja ganaban también la batalla bajo los aros con superioridad en el rebote, pero fueron los siete triples de 13 intentos antes del descanso, los que hicieron despegar a los locales en el marcador. El partido parecía encarrillado, pero no tardó Peñarroya en tener que pedir un tiempo muerto en el tercer cuarto ante la reacción visitante, apoyada también desde la línea de tiros libres. Claver, errático desde la línea de 6,75, no encontraba su mejor nivel y el Valencia BC buscaba a alguien que volviera a tirar del carro, como hizo Hermannsson un cuarto antes. Y apareció López-Arostegui para sumar dos triples más a otro de Labeyrie y dar oxígeno a los locales (65-52). Pero el respiro duró poco y en un visto y no visto, los de Vidorreta endosaron un parcial de 2-10 con triples de Marcelinho y Todorovic para cerrar el cuarto 67-62.

El extaronja Sastre se sumaba a la fiesta del triple en la reanudación y Todorovic puso el 69-68 al anotar también de tres. Labeyrie volvía a dar oxígeno con cuatro puntos, pero de nuevo Todorovic, con un triple, dejó helada a La Fonteta, que instantes después vio como Wiltjer empataba (73-73) a falta de más de 5:30 para el final.

Final de infarto

Los nervios llegaban a la pista y aunque López-Arostegui, Tobey y Hermannsson volvieron a dar cinco puntos de ventaja (78-73), los isleños se agarraban al partido aunque el marcador reflejara un 85-78 a falta de 1:20 tras un nuevo triple de Hermannsson, infalible toda la noche. Ni mucho menos estaba sentenciado el partido y una antideportiva de Tobey hizo que Shermadini y Wiltjer recortaran cinco puntos en siete segundos (85-83).

El balón quemaba y había que dárselo a Hermannsson, quien en una espectacular acción individual, puso el 87-83. Aún respondió Wiltjer y tras pérdida de Labeyrie, Marcelinho no supo aprovechar una última posesión para ganar y perdieron el balón en un pase fácil. Casi sin tiempo, López-Arostegui fue a la línea de tiros libres y sentenció anotando los dos, aunque aún anotaría Wiltjer otro triple milagroso (89-88), antes de que el vasco volviera a la línea de tiros libres. La victoria se queda en casa, pero se sufrió como nunca para acercarse aún más a la cuarta plaza de la Liga (92-88).