Casi una hora después de que el Valencia Basket acabara su partido de Eurocup ante el Ratiopharm Ulm, SUPER captó la llegada de Olivier Hanlan al aeropuerto de Manises, en un vuelo procedente de Amsterdam. El jugador fue recibido por el delegado del equipo, Alfonso Castilla y este miércoles pasará las pertinentes pruebas médicas.

La idea del jugador y de los responsables técnicos del equipo pasa porque pueda entrenar ya este miércoles o jueves en La Fonteta, para viajar ya el sábado a Bilbao y poder debutar en Liga Endesa, la única competición que podrá jugar de taronja al estar fuera de plazo para inscribirse en la Eurocup.

Con su llegada, Peñarroya contará con un escolta anotador para suplir la ausencia de Klemen Prepelic, aunque el propio técnico espera que no se les compare.

"Olivier Hanlan ha de venir a hacer de lo que es, no de Prepelic, porque si no, nos equivocaremos. Lleva años en Europa, en el Zalguiris, en Grecia y es un jugador ofensivo, que tiene puntos. Veremos en qué estado llega y tendremos más información, pero seguro que nos ayudará en el día a día y en la competición doméstica porque no nos podrá ayudar en Europa. Es importante tener un jugador más porque los contratiempos a estas alturas de la temporada, es importante suplirlos con más oxígeno y otro jugador".