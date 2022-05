El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, felicitó al Club Baloncesto Gran Canaria por su triunfo frente a su equipo (89-83), asegurando que el equipo amarillo "nos ha dominado desde el salto inicial" a pesar de la reacción taronja en el último cuarto (parcial de 8-20).

"Nos han dominado desde el salto inicial: Nuestro balance defensivo fue muy malo, dejando al Gran Canaria anotando demasiado fácil", explicó. "En el tercer cuarto volvemos a tener una nueva desconexión defensiva y aunque nos metemos en la lucha en el último periodo, es difícil superar a un rival con un 65% de acierto en tiros de dos", agregó.

El técnico catalán reconoció que "no es fácil pasar una situación como la eliminación de la Eurocup, donde teníamos muchas esperanzas depositadas en esa competición. Pero no puede ser excusa. Podemos estar un poco bajos al principio, si quieres, pero no podemos permitirnos el inicio de partido que hemos hecho".

Con respecto a la recta final de competición, en el que el Valencia apurará sus opciones por clasificar a la segunda fase en la tercera plaza -ahora en manos del Joventut-, Peñarroya insistió en que "es momento de recuperar sensaciones y revertir este bajón anímico".